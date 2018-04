Sute de cetateni din Ungaria voteaza la Consulatul Ungariei din Cluj-Napoca

Ziare.

Consulul general al Consulatului General al Ungariei din Cluj-Napoca, Mile Lajos, a declarat, duminica, presei, ca procesul electoral se desfasoara in liniste si ordine."La Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca a fost deschisa, duminica, o sectie de votare pentru alegerile parlamentare din Ungaria , deschisa intre orele 6 - 19. Aici sunt asteptati sa voteze cateva sute de cetateni maghiari care au domiciliul in Ungaria, dar avem si urne unde se depun voturile prin corespondenta trimise de cetatenii romani cu dubla cetatenie din Transilvania si care vor fi trimise in Ungaria. Procesul electoral de la Cluj decurge linistit, in ordine. Ar putea fi trimise mai multe plicuri cu voturi de catre cetatenii romani care au dubla cetatenie decat la alegerile din 2014, dar numarul lor il vom stii ulterior", a spus Mile.Potrivit acestuia, voturile prin corespondenta ale cetatenilor romani care au dubla cetatenie au putut fi depuse sau trimise la Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca inca de la sfarsitul lunii martie.Sectii de votare pentru alegerile din Ungaria mai sunt deschise, duminica, la Consulatul General din Miercurea Ciuc si la Ambasada Ungariei din Bucuresti.In total, peste 380.000 de cetateni care au si cetatenia maghiara, din state vecine Ungariei - Romania, Serbia, Ucraina, Slovacia - si-au exprimat intentia de a vota in cadrul alegerilor parlamentare organizate de autoritatile de la Budapesta.