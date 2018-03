Teldrum-ul lui Viktor Orban

Foto: Author: Christopher Adam, Kanadai Magyar Hirlap

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ei bine, eu nu o sa va plictisesc cu propria mea parere despre acest subiect, ci o sa va spun o poveste despre o tara unde nu exista un parchet anti-coruptie si unde Teldrum-ul local a capatat o reputatie internationala de necontestat, dar nedorita. Poate astfel vom intelege unde ar fi putut sa se afle astazi si Romania.Lorinc Meszaros este un umil instalator ajuns primar in satul sau natal, Felcsut (adica Csut-ul de Sus); Felcsut are mai putin de 1.700 de locuitori si se situeaza in judetul Fejer din centrul Ungariei.. Ca atare, cei 1.700 de locuitori se bucura de un stadion ultramodern (Pancho Arena) cu 3.900 de locuri si de o cale ferata speciala ingusta (ecartament de 760 mm) care ii conecteaza de restul lumii, printr-o legatura de 6 km la magistrala Bicske-Szekesfehervar.Calea ferata a fost finantata de Uniunea Europeana, pe un plan de trafic care prevedea 2.500 de calatori zilnic (la o populatie de nici 1.700 de locuitori!). In realitate sunt cam 2-3 calatori zilnic.. Nici n-a inceput bine anul si una dintre firmele lui () a mai castigat doua noi contracte: un drum de 15.7 km intre Szazhalombatta si Ercsi, (49 miliarde forinti, adica peste 150 milioane Euro) si (in consortiu de aceasta data) un depozit de deseuri la Ozd in valoare de doar 5 miliarde forinti (doar 15 milioane Euro).De asemenea, copiii sai au infiintat o firma (Fejer-B.A.L. Zrt.) in 2015, iar anul urmator aceasta are deja un contract de a construi noul sediu al Universitatii de Educatie Fizica.Ei bine, fabuloasa cariera a instalatorului cel istet este, coincidenta, legata deOmul nu a fost un geniu al afacerilor dintotdeauna. La inceputul anilor 90, si-a infiintat o mica firma de instalatii din care si-a castigat un trai modest, pana in 2007, cand plapanda sa firmulita (in care era de altfel, singurul angajat) a ajuns aproape de faliment. Atunci, prietenul din copilarie, Viktor Orban, l-a numit presedintele unei fundatii: "", care poarta numele celui mai respectat fotbalist ungur. Echipa pe care aceasta fundatie o intretine joaca pe modernul stadion Pancho Arena, construit chiar vis-a-vis de casa de vacanta a premierului Orban. SiIn anul in care Orban a devenit prim ministru pentru a doua oara (2010), firma de constructii proaspat infiintata de Meszaros () a avut o cifra de afaceri de numai 850.000 forinti (cam 3.000 Euro), pentru ca. Pe aceste baze, prietenul din copilarie al premierului si-a creat un mic imperiu, care include o firma cu profil agricol,, o firma de distributie auto, o crama din regiunea Tokaj, reteaua hotelieraDe asemenea, firmele controlate de Meszaros au obtinut licenta de a vinde tigari in 19 magazine Auchan (in Ungaria, regimul Orban a impus in 2013 monopolul statului pe vanzarea de tutun). In crescendo, in 2016, patru dintre firmele imperiului,. si, au castigat contracte publice (din fonduri europene) in suma de 225 miliarde forinti (721 milioane euro), conformO astfel de avere obliga si, in decembrie 2015, familia Meszaros a castigat o licitatie pentru achizitionarea a 1.400 hectare teren arabil (langa Felcsut) de la stat. In anul urmator, familia respectiva achizitioneaza, in octombrie 2016,(o retea care cuprinde 12 din cele 19 publicatii regionale din tara) de la, aceeasi companie care a vandut Banca de Economii in 2013 in Republica Moldova unui grup de companii off-shore controlate de catre omul de afaceri Ilan Shor. Cumparatorul presei maghiare locale este tot un off-shore,, controlat de catre Meszaros. La acest mic imperiu de presa se adauga, o luna mai tarziu, si postul de televiziune, afisat pro-guvernamental, un fel de Antena 3 maghiara.Tiborcz face parte dintr-o familie apropiata de familia Orban, din acelasi judet Fejer, unde, inca din 2012, a castigat mai multe licitatii pentru achizitia de terenuri agricole de la stat;Cum s-a dezvoltat Elios asa de rapid? Simplu: a primit un contract sa furnizeze panouri solare pentru Universitatea din Szeged imediat dupa casatoria sa inspirata, a luat panourile de la un sub-contractor, le-a livrat universitatii si nu si-a mai platit furnizorul nici pana astazi! Firma detinuta de Tiborcz,, a castigat, intre 2011 si 2015 (an in care Tiborcz isi vinde actiunile detinute la aceasta firma) un numar de 35 de contracte de realizare a iluminatului public pentru un numar similar de orase cu primari de la partidul socrului, FIDESZ.; ofertele depuse erau astfel realizate incat celelalte doua firme concurente cuaveau preturi finale cu fix 5%, respectiv 7% mai mari decat oferta depusa de catre firma lui Tiborcz.Mai mult, ofertele depuse erau mincinoase, in sensul in care includeau oferte de unitati luminoase cu LED-uri, produse de Tungsram-Schreder, garantate depentru 100.000 ore de functionare, desi producatorul le garanteaza numai pentru 60-80.000 ore functionare. Si pentru ca totul sa fie o infractiune totala, platile pentru aceste sisteme erau facute de catre fondul de cofinantare al guvernului de la Budapesta, administrat de catre Lazar Janos, seful de cabinet al premierului (si primar, pe atunci, in prima localitate care a oferit ginerelui premierului un astfel de contract) si partener de afaceri al lui Endre Hamar!Situatiile de plati erau apoi trimise spre decontare catre Comisia Europeana, care efectua platile catre Ungaria. Numai caDupa ce a crezut ca-si sterge urmele prin vanzarea participatiei la, tanarul si talentatul ginere a continuat sa se imbogateasca achizitionand, prin noua sa firma, Longoria Holding Zrt, un proiect imobiliar in simbolicul orasel Visegrad, un proiect de hotel de lux din Budapesta, portul Keszthely de pe malul lacului Balaton si un castel celebru din orasul Tura, detinut de catre baronul Zsigmond Schossberger; castelul respectiv a fost scos imediat din circuitul turistic de catre noul "baron" al imobiliarelor, Istvan Tiborcz.Cat despre Uniunea Europeana, aceasta a aflat din ziare de matrapazlacurile "burgheziei nationale maghiare" abia dupa ce a platit multe miliarde de euro pentru acest lux!Instalatorul minune din Felcsut si ginerele-nabab au inflacarat, fara doar si poate, imaginatia multor lideri de pe la noi, care poate si-ar fi dorit un parcurs similar pentru reputata companie teleormaneana Teldrum; din fericire, la noi, Teldrum a ramas o companie pe care procurorii o ancheteaza, iar Petre Pitis nu a ajuns in topul Forbes, ci pe holurile DNA...