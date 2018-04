Triumful lui Orban, Europa si romanii

Ziare.

A analiza aceste chestiuni adecvat inseamna, inainte de orice, a ne feri de prejudecati, abordari nediferentiate si unilateralism. Nu orice om de dreapta e fascist si nu orice critica europeana la adresa nationalismului maghiar ein regula.Pare stranie acuta grija pentru democratia maghiara exprimata de o parte din elitele occidentale, date fiind intensa participare la vot si reconfirmarea clara in functie, cu majoritate absoluta, a premierului Viktor Orban.Ce facem, daca nu ne convine rezultatul unor alegeri? Cerem schimbarea poporului care, prostit de propaganda, ar fi optat gresit? De pilda pentru Brexit? Trump? Sau Orban? Ori pentru AFD? Dam vina tot mereu pe rusi?Sau incercam sa acceptem verdictul democratic si sa decelam ce mesaj incearca, de cativa ani, sa le transmita celor de la butoane popoarele lumii libere, fara sa aiba impresia ca au fost si auzite si ascultate?Ca multi politicieni romani, inclusiv penali, Viktor Orban se da, fara sa fie, usa de biserica. Premierul maghiar pretinde c-ar apara crestinatatea, tara sa si Europa in fata unei invazii straine mental, politic, religios si cultural de natiunea sa si de europeni. Aceasta pretentie e problematica.Dar nu putini o accepta. Nu mai putin discutabila e maniera in care intelege sa conduca. Ingrijoreaza, inclusiv o parte din electoratul sau, atat acuzele tot mai intense de coruptie, vehiculate la adresa lui, cat si modul in care premierul incearca sa controleze si justitia si o presa stampilata cu autoritarismul sau.In fine, alarmeaza chiar mai mult decat euroscepticismul sau, partial exagerat, amicitia sa cu Rusia lui Putin si, nu in ultimul rand, propaganda subliminal antisemita, anti-sorosista, a regimului sau.Inseamna toate acestea ca Orban ar fi un antisemit? Este el un putinist pur si dur, un antieuropean si un antidemocrat convins? A-l califica drept antisemit ar fi gresit, in masura in care ostilitatea fata de evrei e o boala mintala si o suferinta psihica prea putin controlabila. Or, premierul Orban se controleaza excelent si n-a exprimat vreodata pozitii antievreiesti. Dimpotriva.Ar fi insa, de asemenea, eronat sa credem ca n-ar sti sa-si dozeze savant luarile de pozitie si campaniile propagandistice, astfel incat sa evite acuza iudeofobiei, fara sa descurajeze, vai, integrarea unei parti a extremei drepte, antisemite, in miscarea sa nationalist-conservatoare.De Rusia il leaga dubioase, insa vremelnice, interese economico-politice, nu in ultimul rand privind constructia centralei nucleare de la Paks, la Dunare. Dar in criza iscata de otravirea cu arme chimice a familiei Skripal, la Salisbury, in Anglia, Ungaria s-a aratat solidara cu britanicii si nu cu Moscova, cu partenerii europeni si americani, nu cu dusmanii NATO, dispunand expulzarea unui diplomat rus.Concomitent, Orban a reusit, in pofida unor predictii eronate, sa carmeasca bine economia nationala, ajunsa la un moment dat intr-o criza ce parea fara leac.Dar explicatia celei de a patra victorii electorale dobandite de actualul lider de la Budapesta depaseste net succesul sau economic si tine, incontestabil, de politica sa fata de migranti si refugiati, de refuzul, nationalist, al globalizarii si al multiculturalismului.La rigoare, triumful sau repetat, neasteptat de amplu, din 2018, in pofida acuzelor de coruptie credibile care-l confrunta, se datoreaza in mare masura celor trei saptamani din 2015 in care Ungaria s-a vazut asaltata de migranti musulmani primiti cu bratele deschise de Germania.E, in buna masura, efectul spaimei iscate de aceste trei saptamani si de inadecvarea reactiilor vest-europene, in special germane, la ea. Ca si al angoasei pe care Orban a reusit s-o intretina de atunci incoace, inclusiv in randul maghiarimii romane, desi Ungaria n-a primit decat un numar neglijabil de refugiati, in speta, doar 1291 in 2017. De o criza nu poate fi deci vorba.Dar majoritatea ungurilor se tem totusi de ea, ca si cum i-ar fi cotropit. Ca atat aceasta prezumtiva criza si teama de ea, cat si discrepanta perceptiei ei in est si vest joaca un rol electoral cheie n-ar trebui sa mai fie un secret in Europa, dupa Brexit si alegerile germane, austriece, scandinave ori italiene.Criticile cele mai virulente la adresa orbanismului pacatuiesc tocmai prin refuzul de a tine cont nu doar de caracterul democratic al victoriei repurtate de FIDESZ, a faptului ca statul de drept inca mai functioneaza, fie si cu defectiuni, in Ungaria, ci si de cauzele externe ale succesului sau. Care tin de sentimentul multora, ca elitele politice de stanga, din vest, au ratat sansa de a-si asuma mesajul electoratelor lor si nu inteleg sa combata eficient frica de alienare si depeizare a multor europeni.Cum nu pricep ori nu admit abordarea serioasa a necazului multora, in est, potrivit carora vestul, dupa ce nu s-a invrednicit sa impuna un proces al comunismului, s-a abandonat pe sine si, implicit, zona de dincolo de fosta Cortina de Fier unui delir progresist, relativist, corect politic, expunand Europa riscurilor islamizarii si terorismului global.Aceeasi frica de modernizare si depeizare prin globalizare, in speta de instabilitate intr-o lume tot mai complexa, ii anima si pe multi romani, determinandu-i pe unii sa prefere Europei un regim de orientare nationalista, aparent pro-crestin, in fapt cleptocratic, oligarhic, corupt si semianalfabet, precum cel dragniot.Ca si in Ungaria, parte din baza triumfului populist romanesc rezida nu doar in popularitatea mesajului identitar, crestin-nationalist ci, nu in ultimul rand, in anemia opozitiei democratice.Si in Romania opozitia pare, pana una alta, incapabila sa se articuleze credibil, ca una degajat patriotica, fara sa renunte, ca PSD, la respectul fata de principiile liberalismului si statului de drept, fata de europenism si fata de aliatii occidentali ai tarii, de care depind in mare masura libertatea, prosperitatea si securitatea tuturor.Dar, una peste alta, statul de drept romanesc, a carui legislatie anticoruptie si a carui justitie independenta tind sa fie puse integral pe butuci, imi pare net mai serios periclitat decat cel unguresc. A admite caracterul mai acut al acestei amenintari si a reactiona la ea adecvat imi par a face parte dintre cele mai grave restante ale elitei vest-europene.