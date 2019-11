Tusk anunta cand se va lua o decizie privind eventuala excludere din PPE a partidului condus de Viktor Orban

Ziare.

com

In martie, PPE a luat decizia de a suspenda formatiunea sefului guvernului de la Budapesta din cauza declaratiilor privind Bruxelles-ul sau imigratia, fara a o exclude totusi, asa cum au cerut unii, relateaza AFP.Comitetul insarcinat de cea mai mare formatiune din Parlamentul European de a realiza un raport privind conduita Fidesz va finaliza evaluarea "pana la sfarsitul anului, decembrie fiind data cea mai probabila", a declarat Tusk intr-o conferinta de presa la Zagreb in contextul Congresului PPE."Prin urmare, voi incepe consultari intensive", iar "intentia mea este de a avea o decizie in aceasta chestiune pana la sfarsitul lunii ianuarie", a spus el."Opinia mea este clara" in privinta "democratiei putin liberale care este principala idee a lui Orban", a declarat el, adaugand totusi ca este vorba de "o problema delicata"."Nu pot fi de acord cu unele dintre discursurile politice, unele decizii politice si idei noi reprezentate de Viktor Orban, dar in acelasi timp suntem cu adevarat prieteni apropiati", a mai afirmat Tusk.Miercuri, la preluarea presedintiei PPE, unde ii succede in functie francezului Joseph Daul, polonezul Donald Tusk a lansat un atac la adresa "autocratilor" si "populistilor".Unii membri ai PPE se tem ca o excludere definitiva nu ar face decat sa impinga formatiunea liderului ungar in bratele extremei, fara a mai tine cont de pierderea celor 12 mandate ale Fidesz pe care ar atrage-o o astfel de decizie.PPE incearca sa se relanseze prin numirea la conducere a unei personalitati cunoscute pe scena europeana dupa recentele reculuri electorale. Alegerile din mai au aratat o erodare a principalelor doua partide traditionale, popularii si social-democratii, in favoarea liberalilor, ecologistilor sau extremei-drepte si populistilor.