Un scandal sexual si de coruptie zguduie Ungaria si ajunge pana la premierul Viktor Orban

Desi Viktor Orban guverneaza din 2010 la nivel national cu o majoritate de doua treimi, iar partidul sau Fidesz domina copios aproape intreaga tara, de aceasta data, desi spectrul ei se intinde de la stanga pana la extrema dreapta.La fel si in Budapesta. Politicianul local de stanga Gergely Karacsony estesi se afla in sondaje la egalitate cu candidatul Fidesz, Istvan Tarlos, actualul primar general al metropolei.Este intr-un fel ultima sansa. Daca opozitia va castiga cu metoda candidatului unic, atunci exista sperante in privinta infrangerii, candva, a puterii zdrobitoare a lui Orban. Daca aceasta metoda va fi perdanta, atunci va insemna sfarsitul configuratiei actuale a partidelor de opozitie. Pentru Orban, in schimb, pierderea puterii locale la Budapesta si in alte locuri ar fi o lovitura sensibila cu putere de simbol.De aceea nu e de mirare ca, daunatoare culturii politice a tarii. Candidatii opozitiei au fost stanjeniti de fortele de ordine, iar mitingurile lor au fost deranjate de activisti ai Fidesz. Politicieni guvernamentali au inventat minciuni privind planuri ale acestora de a aduce in Ungaria imigranti in masa.Mai mult decat atat, Orban si alti politicieni ai Fidesz au amenintat direct si indirect ca vor priva orase si comune de mijloace financiare daca alegerile vor fi castigate de politicieni ai opozitiei.Acum insa, in aceasta campanie a explodat unavandu-l in centru pe unul din cei mai eficienti primari ai Fidesz. Este vorba de Zsolt Borkai (foto, alaturi de Viktor Orban), odinioara campion olimpic la gimnastica, astazi, in care se afla unul din cele mai mari centre de productie ale concernului Audi la nivel mondial, una din cele mai importante companii ale economiei ungare.Un blogger necunoscut, care si-a luat pseudonimul de "avocat al diavolului" si care pretinde ca este un avocat din anturajul lui Borkai, publica de cateva zile pe diferite pagini de internetFilmele video il infatiseaza pe Borkai la o orgie pe un iaht pe coasta croata a Adriaticii, facand sex cu o prostituata. Borkai a admis ca filmele sunt autentice, dar neaga unele acuzatii cum ar fi consumul de droguri. A cerut scuze familiei, dar a respins posibilitatea de a demisiona din functia de primar Participarea lui Borkai la orgii de acest fel este penibila, fiindca in campanie a pretins ca este un bun tata de familie care promoveaza valorile crestine si traditionale ale Fidesz. Dar cel mai important este urmatorul aspect: treptataparent masiv.Bloggerul necunoscut numeste sistemul "caracatita din Gyor". El ii acuza pe Borkai si pe apropiatii sai caspre a le depune in conturi off-shore. Pana astazi bloggerul nu a prezentat dovezi in acest sens. Dar investigatiile unor companii media ungare intaresc aceste acuzatii.Astfel, revista economica hvg a prezentat in editia de joi informatii despre. Proprietarii si actionarii lor ar fi ajuns prin tertipuri in posesia unorsi a unor. O figura centrala este prietenul si avocatul lui Borkai, Zoltan Rakosfalvy, care apare si el in filmele xxx.Mass-media ungare mai prezinta dovezi ca firme ale sotiei lui Borkai si ale copiilor sai au beneficiat de numeroase comenzi si subventii din partea administratiei orasului Gyor.Fiul lui Borkai, Adam, primeste in plus din partea unei firme care nu efectueaza nicio activitate lunar suma de 3000 de euro. Per total,. Unii oameni de afaceri din anturajul lui Borkai sunt si", conchide hvg. Scandalul s-ar putea transforma intr-un referendum privind sistemul Orban. Unii politicieni Fidesz l-au criticat deja cu prudenta pe primarul din Gyor. Orban insa s-a invaluit in tacere. El a explicat la un congres Fidesz de ce: "In politica este nevoie de porunca a 11-a. Aceasta suna asa:."