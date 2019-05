Un vas s-a scufundat pe Dunare: 7 turisti au murit si 19 sunt dati disparuti (Foto&Video)

Death toll rises to 7 in Budapest tourist boat capsize (Photo:VCG) https://t.co/JMQSkX2j1N pic.twitter.com/1lZo5A7tRp - Global Times (@globaltimesnews) May 30, 2019

#UPDATE Seven South Koreans have died and 19 others are missing after a river cruise boat capsized and sank on the Danube in Budapesthttps://t.co/pLmqQQ8VLo pic.twitter.com/BG2zgYhjsQ - AFP news agency (@AFP) May 30, 2019

At least 3 people have died and 16 are missing after a tourist boat crashed and sunk in the Danube River in Budapest pic.twitter.com/m5k4l20gdL - TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 30, 2019

Ziare.

com

In total, zeci de turisti sud-coreeni se aflau la bordul acestui vas si sapte au fost salvati, in timp ce operatiunile de salvare continua, a precizat ministerul, adaugand ca accidentul s-a petrecut miercuri seara ca urmare a ciocnirii cu un alt vapor, transmite AFP.Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a ordonat "desfasurarea tuturor resurselor disponibile" pentru a veni in ajutorul concetatenilor sai, potrivit palatului prezidential de la Seul.Vasul se afla la mal, in apropiere de cladirea Parlamentului, si ar fi fost lovit de un alt vapor cu turisti, dupa care s-a rasturnat si s-a scufundat in Dunare din cauza curentilor puternici provocati de o furtuna la Budapesta.