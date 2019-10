Ungaria a sesizat Consiliul Europei in cazul cimitirului din Valea Uzului

Ziare.

Attila Tilki, membru al delegatiei Ungariei in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), aflat la Strasbourg, la sesiunea de toamna a adunarii, a declarat, marti, pentru MTI, ca"Speram ca printr-o atitudine luata de catre Comitetul de Ministri sa poata fi prevenite situatiile similare oriunde altundeva pe teritoriul Uniunii Europene", a spus Tilki.Potrivit acestuia, peste tot in Europa sunt cimitire militare, unde se odihnesc pe vecie soldatii altor state.si, prin ele, si la adresa comunitatilor locale de minoritati", a subliniat acesta.Tilki a mai adaugat ca Ungaria spera, in baza unei declaratii unitare a Comitetului de Ministri, si inCimitirul Militar din Valea Uzului a ajuns in atentia publica dupa ce, in primavara acestui an,si un monument in forma de cruce celtica - simbolul membrilor Garzii de Fier romane, noteaza agentia ungara de presa.In iunie, cateva mii de romani au fortat cordonul de jandarmi si au patruns in cimitir pentru a participa la slujba de sfintire ortodoxa a parcelei romanesti. Crucile romanilor fusesera invelite in saci negri (foto).