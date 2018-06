Ungaria acuza Romania ca pericliteaza siguranta energetica din regiune

Ziare.

Potrivit oficialului ungar, citat de MTI, securitatea energetica a Europei Centrale si nevoia acestei regiuni de a se pune capat unei dependente de un singur furnizor reprezinta probleme recurente in randul principalilor actori politici globali, dar lipsesc investitiile in infrastructura finantate de UE sau Statele Unite care ar face posibil acest lucru, a spus seful diplomatiei ungare."Pana cand SUA sau Uniunea Europeana vor furniza finantare pentru dezvoltarea infrastructurilor energetice majore central-europene, perspectivele ca tarile central-europene sa importe gaz din SUA sau din alta parte a lumii vor ramane un doar un vis. Iata de ce este important sa se puna capat folosirii dublului limbaj si dublelor standarde", a adaugat Szijjarto.El a estimat ca a sosit timpul pentru se exercita presiuni internationale sporite asupra tarilor din regiune care isi incalca angajamentele, astfel incat sa se asigure reversibilitatea fluxurilor de gaz prin interconectoarele lor, oficialul ungar dand ca exemple Romania si Croatia.De asemenea, Peter Szijjarto a mentionat ca este important sa se mentina presiunea asupra Romaniei pentru a incepe extragerea gazului din rezervele sale din Marea Neagra incepand din 2022."In plus, trebuie sa se exercite presiuni internationale pentru a se asigura construirea unor terminale LNG in Europa Centrala", a adaugat ministrul de Externe ungar.Szijjarto se afla in capitala SUA pentru a se intalni cu ministrul american al energiei Rick Perry si cu reprezentanti ai principalei companii de energie si are prevazut un discurs la conferinta World Gas.