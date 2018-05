Ungaria acuza UE de santaj pentru ca leaga fondurile europene de statul de drept

Ziare.

"Exista tratate in Uniunea Europeana care specifica in mod clar drepturile si obligatiile statelor membre UE", a declarat Szijjarto."Nu suntem de acord cu nicio propunere care ar putea duce la santaj privind acordarea de fonduri europene care trebuie efectuata conform tratatelor", a adaugat el.Szijjarto a sustinut, de asemenea, ca este vorba de un criteriu subiectiv prin care s-ar determina felul in care vor fi distribuite fondurile.Seful diplomatiei ungare a criticat argumentul conform caruia fondurile UE sunt o forma de "ajutor umanitar" care este distribuit catre membrii mai saraci ai blocului, in principal catre tarile din Europa de Est si centrala."Ne-am deschis pietele si companiile vestice au avut profituri enorme in pietele Europei Centrale. Nu este o strada cu un singur sens unde cei din vest sunt baietii buni care ne dau fonduri europene. Este o strada cu doua sensuri si toata lumea trebuie sa isi respecte angajamentele", a declarat Szijjarto.Propunerea de buget pentru perioada 2021-2027, prezentata miercuri de Comisia Europeana in Parlamentul European, conditioneaza finantarea europeana de respectarea statului de drept. Practic, Uniunea va putea sa suspende, sa reduca sau sa restrictioneze accesul la finantare in mod proportional cu natura, gravitatea si amploarea deficientelor care afecteaza statul de drept.