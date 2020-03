Ungaria anunta ca nu mai primeste migranti pe termen nedefinit, invocand coronavirusul

Ziare.

"Suspendam pe termen nedefinit primirile in zonele de tranzit", a declarat Gyorgy Bakondi, consilier pentru securitate interna al premierului Viktor Orban . El a amintit ca majoritatea refugiatilor sositi la frontierele ungare sunt afgani, pakistanezi si iranieni. Or, Iranul se numara printre tarile cele mai afectate de coronavirusul COVID-19.Oficialul ungar a admis ca un alt motiv care a determinat luarea acestei masuri este riscul unui nou val migrator masiv dupa ce mii de migranti, conform Greciei, sau zeci de mii, conform Turciei, s-au adunat la frontiera dintre aceste tari dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decis sa nu mai impiedice refugiatii sa plece catre statele UE In urma valului migrator din anul 2015, Ungaria a ridicat la frontiera sa cu Serbia si Croatia un gard partial electrificat pentru a impiedica patrunderea migrantilor pe teritoriul ei. Opriti de acest gard, migrantii nu mai au alta optiune decat sa treaca printr-una din cele "doua zone de tranzit" amenajate de guvernul ungar la granita, unde ei trebuie sa ramana pana la solutionarea cererilor de azil.Potrivit lui Gyorgy Bakondi, in prezent 321 de solicitanti de azil se afla in aceste tabere de tranzit.