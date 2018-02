Ungaria cere demisia Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, dupa ce a zis ca Orban e xenofob

Ziare.

"Este foarte nepotrivit ca reprezentanti ai ONU sa acuze state membre si lideri alesi democratic. Este evident ca Zeid Ra'ad Al Hussein trebuie sa demisioneze", a declarat Peter Szijjarto intr-un discurs inflamat pe care l-a sustinut in fata membrilor Consiliului Drepturilor Omului la Geneva.Anterior, in discursul sau din deschiderea lucrarilor celei de-a 37-a sesiuni a Consiliului, Inaltul Comisar a declarat ca "opresiunea este la moda, statul securitar s-a intors, iar libertatile fundamentale sunt stramtorate", subliniind ca, in Europa, "xenofobii si rasistii sunt lipsiti de orice sentiment de jena, ca Viktor Orban".Potrivit printului Zeid Ra'ad Al Hussein, seful Guvernului ungar ar fi declarat la inceputul lui februarie ca "nu vrem ca culoarea noastra (...) sa fie amestecata cu altele".Raspunzand acestor acuzatii, seful diplomatiei ungare s-a declarat mirat de absenta Inaltului Comisar din sala Consiliului."Unde este Inaltul Comisar acum? De ce nu asculta reactiile statelor membre?", a ironizat el.Un purtator de cuvant al Inaltului Comisar, contactat de AFP nu a dorit sa comenteze.Szijjarto a apreciat ca o comparare a tarii sale "cu cele mai rele dictaturi din secolul trecut este pur si simplu inacceptabila"."Noi trebuie sa avem dreptul sa decidem cine are dreptul" sa vina in tara, a spus el, subliniind ca "migratia este un lucru periculos".El a mai declarat ca sosirea "masiva" de migranti in Europa in 2015 a "dat ocazie organizatiilor teroriste sa-si trimita activistii, teroristii, combatantii in Europa"."Incalcarea frontierelor trebuie sa fie considerata o crima si trebuie sanctionata. Ungaria si-a protejat frontierele prin investitii importante. Am cheltuit peste un miliard de euro pentru asta in ultimii doi ani, doi ani si jumatate", a precizat el.Politica antimigratie a premierului populist ungar Viktor Orban, criticata in mai multe randuri de catre Zeid, este simbolizata de construirea unor garduri de sarma ghimpata la frontierele ungare.