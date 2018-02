Ungaria contribuie la politica Rusiei privind distrugerea NATO din interior - oficial ucrainean

Ziare.

"In calitate de presedinte al Delegatiei Permanente a Ucrainei la Adunarea Parlamentara a NATO, sunt profund ingrijorata in privinta pozitiei autoritatilor de la Budapesta fata de stabilirea unei date de intrunire a Comisiei Ucraina-NATO, organizata la nivelul ministrilor Apararii.Sunt convinsa ca acest comportament se datoreaza controverselor din jurul Legii Educatiei din Ucraina", a transmis Friz prin intermediul contului de Facebook.Potrivit diplomatului ucrainean, Ungaria a recurs la un santaj care submineaza situatia securitatii in Europa, relateaza agentia de stiri Ukrinform."Ar trebui subliniat faptul ca pozitia Ungariei, care a recurs la santaj, nu este doar contraproductiva, ci submineaza situatia de securitate din Europa. Politica Rusiei si activitatea Statului Islamic reprezinta amenintarile-cheie din Europa si din lume. In acest sens, incercarile Budapestei de a bloca reuniunea Comisiei Ucraina-NATO reprezinta o practica periculoasa de a amesteca aspectele umanitare bilaterale cu problemele de securitate si de aparare ale intregii regiuni", a mai spus Irina Friz.Sefa Delegatiei Permanente a Ucrainei la Adunarea Parlamentara a subliniat ca "Ungaria nu doar contribuie in mod indirect la slabirea eforturilor NATO de a minimaliza riscurile regionale, ci promoveaza politica Rusiei de a distruge NATO din interior".Irina Friz a transmis ca partea ucraineana a propus si este pregatita sa abordeze problemele generate de Legea ucraineana a Educatiei prin negocieri in spiritul dreptului international si a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, in baza mecanismelor programului national de cooperare cu NATO.Reuniunea Comisiei Ucraina-NATO la nivel de ministri ai Apararii, programata pentru 14-15 februarie, a fost blocata de Ungaria dupa ce ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a afirmat ca Budapesta are nemultumiri privind situatia provocata de Legea ucraineana a Educatiei.Rada Suprema a Ucrainei a adoptat o noua versiune a legii, potrivit careia va fi introdusa interzicerea scolilor ruse, ungare si romane. Minoritatile nationale vor avea dreptul sa studieze la scoala doar o serie de materii in limbile native.