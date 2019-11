Ungaria, din nou in corzi: Va trebui sa dea iar explicatii despre respectarea statului de drept

teme cheie

Aceasta a doua audiere, dupa ce prima a avut loc in septembrie, va avea loc, cu prilejul unei reuniuni a ministrilor de afaceri europene ai statelor UE, a precizat Marja Rislakki, reprezentanta permanenta a Finlandei la Bruxelles.Prima audiere a avut ca teme libertatea invatamantului universitar, libertatea presei, libertatea de expresie, chestiunile coruptiei si independentei justitiei, a spus ea.Aceasta noua audiere ar urma sa se concentreze asupra "catorva", pe care ambasadorii tarilor membre vor fi insarcinati sa le defineasca, a declarat Marja Rislakki in fata eurodeputatilor, care si-au exprimat regretul pentru ca Parlamentul European nu este asociat la aceasta procedura, pe care totusi au declansat-o.Desi si-a exprimat bucuria pentru organizarea unei a doua audieri, despre care a spus ca este "o veste foarte buna", raportoarea Parlamentului European pentru Ungaria, Gwendoline Delbos-Corfield, din grupul Verzi/Alianta Libera Europeana, a subliniat ca Parlamentul avea "o expertiza in acest dosar (...) care ar fi permis sa avanseze lucrurile".Intr-un vot inedit,Votul s-a bazat pe un raport care prezenta o lista lunga de "preocupari" privind atingeri aduse valorilor UE in materie de libertati publice, drepturi ale minoritatilor si migrantilor.Aceasta procedura a fost de asemenea activata in cazul Poloniei, de aceasta data la initiativa Comisiei Europene.A doua faza a procedurii, care poate duce la pierderea drepturilor de vot ale unei tari la reuniunile ministeriale europene, necesita un vot in unanimitate al celorlaltor tari, iar Ungaria si Polonia si-au anuntat cu claritate intentiile de a face bloc pentru a impiedica orice sanctiune."Astazi suntem confruntati cu o problema cu articolul 7 asa cum este", a recunoscut Gwendoline Delbos-Corfield, facand apel la "instituirea de instrumente eficiente in serviciul acestei democratii europene".. "Suntem condamnati la dispretul public pentru faptul ca respingem imigratia in masa", a denuntat in septembrie ministrul ungur al justitiei Judit Varga, inainte de audierea sa de la Bruxelles.Joi, noul presedinte alal lui Viktor Orban, suspendat din randul dreptei europene pentru derapaje populiste.