Ungaria dubleaza fondurile pentru maghiarii din diaspora ca sa ramana in tarile in care s-au nascut

Astfel, suma va creste de la 1,1 miliard de forinti anul acesta, la 2 miliarde anul viitor, dupa cum a anuntat, vineri, secretarul de stat responsabil pentru politicile nationale in cadrul Cancelariei Premierului, la o conferinta de presa de la Budapesta, arata Hirado.hu. "Pachetul financiar al concursului central se va mari de la 700 milioane la 1 miliard de forinti, iar pachetul global al concursurilor regionale de la 400 milioane la 1 miliard de forinti", a spus Arpad Janos Potapi.Acesta a explicat ca va fi modificata si valoarea sprijinului care poate fi acordat. Mai exact, in cazul concursului central poate fi solicitata o suma intre 500 mii si 10 milioane de forinti, iar in cazul celor regionale, suma poate varia intre 300 mii si 3 milioane de forinti.Secretarul de stat a punctat si alte schimbari, precum faptul ca un candidat poate aplica doar cu un singur proiect, adica poate participa numai la un concurs central sau la unul regional. De asemenea, institutiile de interes national nu pot depune proiecte.