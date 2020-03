Ungaria lasa sa treaca romanii care fac naveta zilnic de-o parte si de alta a frontierei

Ziare.

Astfel, in urma unei discutii a ministrului Bogdan Aurescu cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, Guvernul de la Budapesta a anuntat deblocarea situatiei lucratorilor transfrontalieri care fac naveta zilnic de-o parte si de alta a frontierei romano-ungare.MAE precizeaza ca detaliile privind implementarea acestei decizii urmeaza sa fie stabilite prin dialog direct la nivelul Ministerelor de Interne din cele doua tari, prin politiile de frontiera, care vor conveni punctele de frontiera ce vor putea fi utilizate in acest scop, distanta de la frontiera de stat, de o parte si de alta a acesteia, in care aceasta intelegere va fi aplicabila si momentul de la care masura devine efectiva.Institutia aminteste ca, in contextul masurilor restrictive decise de autoritatile ungare, incepand cu data de 17 martie, ora 00:00, privind interzicerea accesului cetatenilor straini in Ungaria, Aurescu a avut convorbiri succesive cu Szijjarto, solicitand inclusiv identificarea unei solutii pentru deblocarea situatiei lucratorilor transfrontalieri cetateni romani, astfel incat acestia sa-si poata continua activitatea.Totodata, Ministerul Afacerilor Externe a facut un demers oficial, prin Ambasada Romaniei la Budapesta, vineri, 20 martie, solicitand autoritatilor ungare si identificarea unei solutii pentru lucratorii transfrontalieri, subliniind ca acestia se afla in prezent in imposibilitatea continuarii activitatii si riscand sa isi piarda locurile de munca. Aceasta tema a fost ridicata de ministrul roman de externe si in cadrul reuniunii prin videoconferinta a Consiliului Afaceri Externe din 23 martie 2020.A.G.