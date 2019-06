Ungaria mobilizeaza garda civila la granita cu Romania

Ziare.

13 organizatii ale Garzii Civile vor participa la activitati de protejare a frontierei pana pe 15 iunie, a informat presedintele comitatului Istvan Batiz, citat de MTI.Voluntarii vor actiona in intervalul orar 18:00-06:00, deplasandu-se in vehicule ale Politiei, a adaugat el.Patrulele ale garzii civile vor actiona la granita dintre Kiszombor, Tiszasziget si Mako, in punctele locale de trecere a frontierei si pe malul raului Mures, precum si in orice alte zone unde au loc evenimente iesite din comun sau in care este necesara o actiune politieneasca imediata, potrivit Uniunii Garzii Civile.Armata ungara este, de asemenea, implicata in protejarea frontierei de la sfarsitul saptamanii. In total, 1.000 de soldati vor actiona la frontiera dintre Ungaria si Serbia sub supravegherea politiei timp de trei luni.