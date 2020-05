Ungaria nu mai este o democratie, dupa 10 ani cu Viktor Orban - raport Freedom House

Ziare.

Potrivit organizatiei, aceasta tara - membra a Uniunii Europene (UE) din 2004 - trebuie sa fie considerata drept "un regim hibrid (...) intr-o zona gri intre democratii si autocratii complete".Ungaria este singura tara membra UE aflata in aceasta categorie - in care figureaza de asemenea Ucraina si Georgia.Raportul anual intocmit de Freedom House vizeaza 29 de tari foste comuniste din fosta "sfera de influenta" sovietica.In 2005, Ungaria facea parte din "democratiile consolidate".Guvernul lui Viktor Orban a "renuntat la orice pretentie de a respecta institutiile democratice", considera ONG-ul, care promoveaza libertatile omului si al carei donator principal este Guvernul Statelor Unite.Fostul disident comunist - care a guvernat pentru prima data tara la sfarsitul anilor '90 - Viktor Orban a revenit la putere in primavara lui 2010, a consolidat acapararea partidului sau Fidesz asupra tuturor institutiilor tarii si a erodat libertatile. Aceste reforme au condus la multiple disensiuni cu partenerii sai europeni.In zece ani, liderul suveranist a "centralizat" deciziile, denunta Freedom House.Guvernul sau a "dezechilibrat in favoarea sa sistemul electoral, a preluat controlul asupra celei mai mari parti a presei si a hartuit societatea civila intr-un mod posibil critic", denunta ONG-ul.Dupa a treia sa alegere la rand, in 2019, Viktor Orban si-a "consolidat puterea extinzandu-si controlul asupra educatiei si culturii", continua Freedom House.Potrivit ONG-ului, adoptarea recenta a unei stari de urgenta pe termen nelimitat - care-i permite sa guvernerze prin decret - in cadrul masurilor de lupta impotriva noului coronavirus, a "scos in evidenta caracterul nedemocratic al regimului sau".Un purtator de cuvant al Guvernului ungar a respins miercuri, la Budapesta, aceste concluzii si a prezentat Freedom House drept o "figura de cinste" a "retelei Soros".Ungaria acuza cu regularitate activitatea filantropica a miliardarului american George Soros de alimentarea unui complot international impotriva sa.In Europa Centrala si de Est si in Asia centrala, ONG-ul observa, in mod general, o "stupefianta rasturnare a democratiei".ONG-ul evoca o "capturare a statului tot mai importanta, abuzuri de putere si strategii ale omului puternic" in Balcani, dar si reforme judiciare pe care le denunta drept liberticide in Polonia.Serbia si Muntenegrul sunt, pentru prima oara, retrogradate si incluse in prezent in categoria "regimurilor hibride".