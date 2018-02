Ungaria sare in apararea Poloniei, in disputa cu UE privind statul de drept si independenta justitiei

Ziare.

In textul rezolutiei adoptate de legislativul de la Budapesta se afirma ca lansarea de catre Comisia Europeana a unei proceduri impotriva Poloniei privind reformele din sistemul judiciar este "inacceptabila" si ca "Articolul 7 nu trebuie folosit pentru o vanatoare de vrajitoare politica", informeaza agentia MTI.Conform aceluiasi text, parlamentul ungar considera procedura lansata impotriva Poloniei drept un "precedent periculos" si acuza Comisia Europeana ca si-a depasit rolul de "gardian al tratatelor, asa cum este acesta descris in documentele fondatoare ale comunitatii".De asemenea, parlamentul de la Budapesta cere guvernului ungar sa sustina Polonia si sa se abtina de la sprijinirea oricarei propuneri care ar ingradi drepturile acestei tari.Problema statului de drept si a reformei sistemului judiciar se afla in centrul actualitatii poloneze si a provocat tensiuni cu Comisia Europeana imediat dupa ce formatiunea conservatoare Lege si Justitie (PiS) a castigat alegerile legislative de la sfarsitul anului 2015 si a preluat puterea.Prima initiativa promovata a fost o reforma a Tribunalului Constitutional, care s-a concretizat in principal prin inlocuirea judecatorilor pe care guvernul formatiunii liberale Platforma Civica (PO) ii numise inaintea alegerilor, conservatorii afirmand ca liberalii - actuala opozitie - au incercat prin acele numiri sa-si asigure controlul respectivei instante in perspectiva pierderii alegerilor.Reforme adoptate mai recent vizeaza in special functionarea tribunalelor de drept comun, a Curtii Supreme si a Consiliului Superior al Magistraturii.Comisia Europeana considera aceste masuri o incercare de subordonare a puterii judiciare in fata celei executive si, dupa doua proceduri de infringement impotriva Poloniei - una privind statul de drept si cealalta privind nerespectarea cotelor de refugiati - a activat in decembrie 2017 Articolul 7 din Tratatul UE, procedura care in ultima etapa ar putea sa conduca la suspendarea dreptului ei de vot in Consiliul UE, cu conditia ca toate celelalte 27 de state membre sa voteze favorabil aceasta sanctiune.In replica, guvernul de la Varsovia sustine ca a intreprins aceste masuri pentru a reforma un sistem judiciar ineficient si corupt, in care s-a format o elita ce s-a indepartat de problemele cetatenilor, acuzand totodata oficialii europeni ca evaluarile lor pe tema reformei sistemului judiciar si a statului de drept in Polonia sunt mai degraba politice decat juridice.