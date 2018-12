Universitatea "Soros" se muta definitiv de la Budapesta la Viena

Ziare.

"Am fost alungati prin forta, ceea ce este un lucru fara precedent", a declarat rectorul Michael Ignatieff. In comunicatul Universitatii se mai spune ca "evacuarea acestei universitati de prestigiu este o incalcare flagranta a libertatii academice. Este o zi sumbra pentru Europa si pentru Ungaria".Aceasta situatie apare la doar sase luni dupa ce Fundatia pentru o Societate Deschisa a fost silita sa se mute de Budapesta la Berlin, si este fara precedent in istoria Uniunii Europene.Acesta este rezultatul luptei personale dusa de conducatorul nationalist al tarii, o fire foarte belicoasa, impotriva unei personalitati care simbolizeaza tot ceea ce el uraste si consideraamenintator la adresa propriei puteri, scrie, intr-un amplu material.In acelasi timp este vorba despre un atentat la libertatea unei institutii de invatamant superior de a se stabili, in scopul de a furniza servicii academice, in orice loc din Uniunea Europeana pe care-l considera potrivit. Comisia Europeana a lansat deja anul trecut o procedura de "infringement" (incalcare a tratatelor europene) impotriva Ungariei pe acest subiect.Ofensiva puterii a inceput in martie 2017, cand a fost amendata legea invatamantului superior, obligand institutiile straine sa dispuna de un campus si sa aiba un istoric de activitate pedagogica in tara de origine, pentru a obtine licenta de functionare in Ungaria. Conducatorii Universitatii Central Europene au anuntat ca au semnat un acord cu Universitatea de Stat din New York, si ca astfel corespund noilor cerinte, insa administratia Orban le-a refuzat in continuare acreditarea.In concluzie, "conducerea Universitatii a decis sa deschida un campus in Viena, unde studentii se vor putea inscrie la cursuri incepand cu anul universitar 2019. Locatia din Budapesta va functiona in continuare pentru studentii care urmeaza curriculumul national si pentru cei care vor sa-si termine ciclul de studii curent", a precizat Peter Balazs, fost comisar european si profesor la CEU.El inca spera la o reactie rapida si puternica a PPE, al carui presedinte, Manfred Weber, l-a avertizat recent pe Viktor Orban ca nu i se va permite sa incalce linile rosii ale Uniunii Europene. O alta intrebare este cum vor reactiona Statele Unite la aceasta adevarata expulzare a unei Universitati americane din partea unei tari aliate NATO.