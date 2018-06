Vicepremierul Ungariei transmite un mesaj legat de Trianon si destinul national al Romaniei

Ziare.

com

Potrivit agentiei nationale de presa din Ungaria, MTI , Semjen a sustinut ca tarile care au avut de castigat in urma tratatului din 1920 nu au niciun motiv de sarbatoare acum.El s-a referit la statele care s-au format in urma Trianonului, dintre care "Iugoslavia si Cehoslovacia sunt de domeniul trecutului, iar, Ucraina nici nu a existat atunci, decat ca parte a Uniunii Sovietice, pe cand Austria a existat si exista, insa relatia republicii cu fostul imperiu este destul de ambivalenta".Acesta a mai spus ca toate tarile care s-au format dupa ce Iugoslavia si Cehoslovacia s-au destramat in 1990 - mai putin Romania si Ucraina - sunt mai mici decat Ungaria.Vicepremierul a subliniat ca, daca ungurii au supravietuit Trianonului, "vor dainui" in continuare, argumentand ca Guvernul Ungariei va face multe in acest sens.In urma Tratatului de pace de la Trianon, semnat in 4 iunie 1920, care a pus capat Primului Razboi Mondial, doua treimi din teritoriul Ungariei au fost cedate statelor vecine. In 2010, inainte de implinirea a 90 de ani de la semnarea documentului, Parlamentul Ungariei a declarat 4 iunie Zi a Coeziunii Nationale.