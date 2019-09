Viktor Orban anunta ca a construit in Ungaria un stat democrat-crestin

Ziare.

com

"Succesul politic este evident - alianta guvernamentala din Ungaria a castigat trei alegeri parlamentare cu o majoritate de doua treimi si exista de asemenea realizari economice", a spus Orban, citat de MTI.Potrivit sefului executivului ungar, acest model se bazeaza pe trei piloni - familia, natiunea si libertatea crestina."Noi suntem in minoritate in elita politica europeana, dar in majoritate in randul natiunilor si al oamenilor. Opozitia fata de noi este mare, bogata, puternica si bine organizata si de aceea trebuie sa ducem o lupta nejustificat de grea pentru ceea ce este corect", a subliniat liderul ungar.Viktor Orban s-a oferit sa ajute Italia in gestionarea problemei migrantilor ilegali."Daca Italia este angajata fata de protejarea frontierelor sale, atunci noi o vom ajuta, inclusiv pentru returnarea imigrantilor ilegali aflati deja in aceasta tara", a explicat Viktor Orban.