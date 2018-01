Viktor Orban critica politica Uniunii Europene fata de Rusia: Putin si-a facut din nou tara puternica. Libertatea poate veni mai tarziu

Ziare.

"UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram in acelasi timp forta si disponibilitate de cooperare. Politica europeana fata de Rusia este gresita, intrucat este prea unilaterala. Ungaria are o influenta conditionata, iar decizia este luata de catre statele mari din UE, care vor cu siguranta sanctiuni impotriva Rusiei. Noi am folosit veto-ul (in contextul masurilor de limitare) pentru a mentine unitatea UE", a spus Orban intr-un interviu pentru publicatia germana Welt am Sonntag.Seful guvernului de la Budapesta a precizat, in mod ironic, faptul ca trebuie sa critici liderii rusi "pentru a fi un bun european", in timp ce vorbele pozitive, "chiar si jumatate de fraza", sunt foarte riscante."In ciuda acestui fapt, este foarte clar ca Putin si-a facut din nou tara puternica, Rusia este din nou un jucator in politica internationala. Occidentul plaseaza libertatea in pozitia de varf. Rusia este in primul rand preocupata de pastrarea unitatii tarii, iar restul poate veni mai tarziu. UE nu poate intelege Rusia", a mai spus Viktor Orban.