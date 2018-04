Viktor Orban, discurs cu tente medievale in Polonia: Tarile noastre lupta in comun pentru "patriile crestine"

Ziare.

Viktor Orban a participat, vineri, la dezvelirea unei statui care comemoreaza accidentul aviatic din 2010 de la Smolensk (Rusia), in care si-au pierdut viata presedintele polonez de la acea vreme si alti aproape 90 de inalti demnitari, informeaza Reuters."Credem ca polonezii si ungurii au o cale comuna, o lupta comuna si un scop comun: sa construiasca si sa apere patriile noastre asa cum vor ei sa fie... Crestine si cu valori nationale", a spus premierul ungar.Viktor Orban, care a reiterat ca Polonia poate conta pe Ungaria in disputele pe care le are cu Bruxellesul, a participat impreuna cu liderul Partidului Lege si Justitie (PiS, de guvernamant in Polonia), Jaroslaw Kaczynski (fratele geaman al presedintelui defunct, Lech Kaczynski), si cu premierul Mateusz Morawiecki la ceremonia de dezvelire a monumentului "Memento Smolensk", dedicat prieteniei polono-ungare."Faptul ca fratii nostri unguri nu doar ca incearca sa inteleaga catastrofa de la Smolensk, ci o si comemoreaza construind un 'pod' catre viitor merita cea mai mare gratitudine a noastra", a spus Morawiecki in timpul ceremoniei, citat de agentia PAP.Europa trebuie sa se bazeze pe state natiune puternice, a declarat la randul sau Kaczynski, citat de Reuters. Calea comuna a Poloniei cu Ungaria va duce natiunile lor catre libertate, a mai spus liderul PiS, care le-a cerut totodata ungurilor sa-l sustina pe Viktor Orban la alegerile legislative de duminica."Poimaine veti lua o decizie despre libertate. Demnitatea si libertatea natiunilor sunt strans legate de numele lui Viktor Orban nu doar pentru unguri, ci si pentru polonezi", a spus Kaczynski.