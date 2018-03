Viktor Orban il vede pe Soros chiar si in spatele asasinatului jurnalistului slovac

Ziare.

com

Prim-ministrul Viktor Orban afirma ca miliardarul american de origine maghiara George Soros ar fi implicat in acest deces controversat al jurnalistului Jan Kuciak, care a fost gasit mort alaturi de logodnica sa, in 27 februarie, in apartamentul sau din Bratislava.Asasinatul s-a petrecut dupa ce jurnalistul publicase un articol in care facea legatura dintre politicienii de top din tara sa si mafia italiana 'Ndrangheta."Vad urma lui George Soros si a organizatiilor sale in evenimentele din Slovacia. Nu ma indoiesc niciun minut ca reteaua sa face orice ca sa rastoarne guverne care se opun migratiei", a acuzat Viktor Orban, potrivit site-ului 24.hu, citat de Haaretz. Viktor Orban, care a beneficiat si el de o bursa Soros mai demult, l-a transformat pe miliardarul american de doi ani in dusman personal si nu rateaza nicio ocazie de a-l ataca.In opinia lui Orban, miliardarul evreu american originar din Ungaria ar urmari sa distruga cultura crestina a Europei si natiunile europene. In acest scop, Soros ar sustine o invazie a batranului continent cu milioane de imigranti musulmani.Executivul maghiar intentioneaza sa adopte asa-numitul pachet de legi "Stop Soros" , a anuntat recent ministrul de Interne, Sandor Pinter.