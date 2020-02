Viktor Orban nu mai vrea sa le plateasca despagubiri detinutilor si romilor si lanseaza o consultare nationala pe aceasta tema

Ziare.

"Este lipsit se sens ca statul sa plateasca anual miliarde de forinti condamnatilor" pentru conditiile din inchisori, a declarat la o conferinta de presa seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas.Guvernul ungar a anuntat in luna ianuarie suspendarea platii indemnizatiilor acordate detinutilor drept compensatie pentru conditiile inadecvate din inchisorile suprapopulate ale Ungariei.Potrivit executivului condus de Viktor Orban, organizatii "finantate din strainatate si care se pretind a fi organizatii de aparare a drepturilor omului" au reusit sa creeze un model de afaceri cu ajutorul unor asemenea dosare care pot fi castigate in serie prin verdicte ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) ori ale instantelor ungare.Pe de alta parte, incepand din luna septembrie Viktor Orban a respins plata unor despagubiri de circa 300.000 de euro obtinute in instanta de familii de romi care au reclamat segregarea scolara a circa 60 de copii romi.Seful executivului ungar a apreciat ca este "profund incorect" ca familiile rome sa "obtina bani fara sa munceasca", potrivit AFP.Potrivit MTI, Gergely Gulyas s-a intrebat in fata presei daca este normal ca "elevi care au absentat mai multe zile de la scoala sa merite compensatii" si a sugerat ca ar fi mai utila o asistenta care sa reduca diferentele dintre tinerii defavorizati si societate in ansamblu."Guvernul are o opinie clara asupra acestor chestiuni si stie cum trebuie sa le raspunda, insa pentru aceasta are nevoie de sprijinul societatii", a explicat seful de cabinet al lui Viktor Orban.In total noua intrebari se vor regasi in chestionarul din cadrul acestei consultari ce va fi trimis cetatenilor unguri incepand de la jumatatea lunii martie, consultare al carei scop este "restabilirea ordinii publice si morale", potrivit lui Gergely Gulyas. Intrebarile vor fi prezentate saptamana viitoare.Initiativa este ultima dintr-o serie de consultari de acelasi fel lansate de Viktor Orban, dar calificate drept demagogice de catre adversarii sai.Printr-o astfel de consultare desfasurata in vara anului 2017 a fost testata opinia cetatenilor Ungariei despre modul in care aceasta tara se poate impotrivi politicii UE privind migratia si miliardarului George Soros, acuzat de Viktor Orban ca este un important sustinator al acestei politici ce urmareste "sa inece" UE cu migranti ilegali.Noua consultare populara este criticata de ONG-uri, de reprezentanti ai romilor si de unii avocati, care avertizeaza asupra agravarii prejudecatilor fata de romi.