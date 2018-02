Viktor Orban se pregateste de alegeri cu un discurs medieval si antieuropean: Crestinismul este ultima speranta a Europei

Ziare.

Orban a insistat in discursul sau ca Ungaria se descurca mai bine, dar inca nu atat de bine pe care i-ar permite-o capacitatile sale."Pentru noi,", a insistat liderul de la Budapesta, imitand sloganul de campanie al presedintelui american Donald Trump, "America pe primul loc".El a mai spus ca prestigiul Ungariei in lume a crescut in ultimii ani."Nu suntem doar un guvern civic, dar si un guvern al natiunii", a afirmat Orban.El a declarat de asemenea ca politica din"Aici, la Budapesta,", a subliniat el in acest discurs care vine in contextul in care in Ungaria vor avea loc alegeri parlamentare in aprilie, in urma carora Orban spera - si este favorit - sa obtina un nou mandat de premier.Orban a spus ca partidul de guvernamant Fidesz se deosebeste de alte formatiuni politice deoarece "noi iubim Ungaria cu pasiune si".El a vorbit totodata despre rolul Ungariei ca bastion impotriva migratiei, salutand "performanta extraordinara a politiei ungare" si dublul gard de frontiera care "a protejat cu succes granita de sud a tarii".Orban a atras de asemenea atentia asupra pericolelor care, in opinia sa, ar veni din Occident, spunand ca, deoarece ei au facut presiuni asupra Ungariei sa adopte politici "care le-au transformat teritoriile in tari de imigranti si au deschis usa pentru"."Noi credem ca", a spus el.