Viktor Orban spune ca a dat peste un miliard de euro pentru blocarea refugiatilor si cere de la UE jumatate din bani inapoi

Ziare.

com

"Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam doar pe noi, ci si Europa. Cel putin jumatate din aceasta suma ar trebui sa o primim inapoi", a spus Orban intr-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook inaintea summit-ului liderilor europeni de la Bruxelles.El a adaugat si ca Ungaria le va propune liderilor europeni o procedura de tipul "cartonasul rosu" pentru a mari suveranitatea parlamentelor nationale dandu-le puterea sa opreasca o dezbatere europeana daca se considera ca este afectat interesul national.Premierul Ungariei se afla in campanie electorala."Aici, la Budapesta, spunem ce gandim si facem ce spunem", a mai declarat el recent, in contextul in care in Ungaria vor avea loc alegeri parlamentare in aprilie, in urma carora Orban spera - si este favorit - sa obtina un nou mandat de premier.El a vorbit totodata despre rolul Ungariei ca bastion impotriva migratiei, salutand "performanta extraordinara a politiei ungare" si dublul gard de frontiera care "a protejat cu succes granita de sud a tarii".Orban a atras de asemenea atentia asupra pericolelor care, in opinia sa, ar veni din Occident, spunand ca politicienii de la Berlin, Bruxelles si Paris "sunt sursa acestui pericol", deoarece ei au facut presiuni asupra Ungariei sa adopte politici "care le-au transformat teritoriile in tari de imigranti si au deschis usa pentru declinul crestinismului si raspandirea islamului"."Noi credem ca crestinismul este ultima speranta a Europei", a mai spus Orban intr-un discurs recent.