Yuval Noah Harari: Un conflict intre Ungaria si Romania ar redeveni posibil, daca UE s-ar prabusi

Ziare.

com

"Adesea exista o prapastie intre asteptari si realitate. Mai ales in timpul unor revolutii, precum cele petrecute in aceasta zona a Europei, odata cu caderea comunismului,. Si e aproape imposibil sa implinesti aceste asteptari - mai ales intr-o perioada scurta de timp. Si atunci,. Asta e valabil in general, de-a lungul istoriei omenirii", spune Yuval Noah Harari, intr-un interviu publicat in Dilema Veche "Fericirea oamenilor nu depinde neaparat de conditii exterioare. Fericirea depinde de asteptari, de relatia intre ce iti doresti si ce ai. Dar, pe masura ce conditiile se amelioreaza, asteptarile cresc tot mai mult. SiAstazi,. Dar oamenii nu se gindesc decit rar la pace, pentru ca o iau ca pe ceva banal, firesc, nu ca pe un dar pretios, obtinut anevoie. Ei se concentreaza mai ales pe dificultati economice, pentru ca", spune Harari.Yuval Noah Harari este autorul cartilor de succes internationalsi, ambele traduse la Editura Polirom.Cea mai noua carte a sa,, publicata si in limba romana, la Editura Polirom , pune pe masa temele zilelor noastre, de la Brexit si alegerea lui Trump pana la presa care difuzeaza informatie gratuita si mai ales prin asta manipulatoare.Cititi si interviul acordat Zire.com de Yuval Noah Harari , anul trecut, despre liberalismul in impas, fake news care dinamiteaza democratia si noi lideri autoritari, pregatiti sa vanda in continuare fictiuni cu vrajitoare.