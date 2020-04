Acord istoric in UE pentru a ajuta statele afectate de coronavirus: 500 de miliarde de euro

Ziare.

Franta, Germania, Italia, Olanda si Spania au ajuns, joi seara, la un acord planului propus pentru a face fata consecintelor economice ale crizei coronaviruslui in zona euro, potrivit mai multor surse diplomatice, citate de Reuters si AFP.Cele cinci tari au ajuns la o intelegere in special asupra conditiilor de acces la liniile de credit ale Mecanismului de Stabilitate European (MSE), Olanda renuntand aparent la impunerea unor criterii economice specifice."Reuniunea s-a incheiat in aplauzele ministrilor", a anuntat pe Twitter purtatorul de cuvant al presedintelui Eurogrupului.incluzand "500 de miliarde de euro disponibili imediat" si "un viitor fond de relansare".La randul sau,, scrie AFP."Este important ca noi toti sa aducem un raspuns comun care sa permita statelor noastre sa depaseasca provocarile sanitare, dar si provocarile economice" suscitate de pandemia de COVID-19, a subliniat ministrul intr-o scurta declaratie transmisa pe Twitter.La finalul unor "lungi, lungi discutii", cei 27 au ajuns "sa gaseasca un consens prevazand raspunsuri puternice" la aceasta criza fara precedent care paralizeaza continentul si pune in genunchi numeroase economii, a mai spus Olaf Scholz.Ministrul german a amintit ca masuri "un sprijin puternic adus intreprinderilor", "un sprijin foarte clar salariatilor si salariatelor", care sa permita finantarea unor masuri de somaj partial si un sprijin "statelor care au nevoie de acesta" prin intermediul Mecanismului European de Stabilitate (MES).Acordul gasit la Bruxelles este "un bun mesaj pentru cetatenii si cetatenele Uniunii Europene pentru ca ei stiu ca statele actioneaza impreuna si ca Uniunea Europeana functioneaza", a conchis oficialul.Citeste despre cum au esuat negocierile initiale purtate pana tarziu in noapte