Santajul nu a mers, dar acordul UE pentru ajutoare anti-coronavirus este doar un prim pas

Circ exagerat

Santajul nu poate fi un instrument

Sumele convenite nu sunt de ajuns

Solidaritate din ambele parti

Ziare.

com

Toti cei care stiu cum functioneaza UE stiu ca statele membre ajung cumva in final la un acord. Mereu cand exista un interes pentru fiecare in parte ca o intelegere sa fie incheiata.Ceea ce este cazul in privinta ajutoarelor financiare de urgenta pentru combaterea urmarilor crizei coronavirusului: economiile nationale interconectate ale Europei se vor reface doar impreuna in ritm mai alert, pe cont propriu risca sa schiopateze serios. De data aceasta, insa, atmosfera a fost deosebit de dramatica - de peste tot s-au facut auzite intrebarile grave despre soarta Uniunii si despre eventuala ei prabusire.Dar solidaritatea, asa cum este ea inteleasa in sudul UE, nu poate fi impusa cu forta si poate dauna nordului.A iesit de data aceasta in mod special in evidenta, la indragitul capitol european "Circ pentru spectatorii de acasa", ministrul de Finante din Olanda, Wopke Hoekstra. El s-a opus mai intai din principiu , ulterior detaliat.Exista motive intemeiate pentru ca un stat din nordul UE sa se opuna emiterii de corona-obligatiuni . Dar faptul ca olandezii voiau sa conditioneze pana si creditele acordate din Mecanismul European de Stabilitate de anumite reforme in tarile beneficiare a fost in contextul actual o obraznicie.Ministrul olandez a dorit sa se profileze drept negociator dur in fata conationalilor sai. Dar incapatanarea gratuita nu este politica, iar astfel de iesiri in scena sunt razbunate ulterior de regula in UE.De partea cealalta s-au aflat premierul italian Guiseppe Conte si cel spaniol Pedro Sanchez, care au dorit sa speculeze momentul actual de disperare si sa sparga zidul care pana acum a stat in calea unei puneri la comun a datoriilor statelor din Uniune. "Solidaritatea" este argumentul major cu care ei vor sa convinga frontul celor care se opun datoriilor comune, in frunte cu Germania.Este o tentativa de inteles, dar mijloacele politice folosite nu sunt cele corecte. Este crud si periculos sa ameninti cu destramarea UE, in cazul in care datorii nationale de miliarde nu sunt urgent asumate de intregul bloc comunitar, pentru a ajuta Italia si Spania.Astfel, tarile din nord sunt puse cu spatele la zid, reflexele de aparare ale electoratelor acestor state sunt resuscitate si este amenintata chiar stabilitatea tarilor mai puternice. Aceasta nu este o actiune de convingere, ci pur si simplu santaj.Crearea unui fond de reconstructie din datorii comune, ca un fel de sursa de bani cu flux continuu si necontrolat, este un instrument periculos. Asa ceva trebuie bine gandit si formulat.Cine ar urma sa controleze folosirea acestor fonduri? Cine se va preocupa de plata ratelor la imprumuturi? Si poate UE sa impiedice un eventual viitor premier italian pe nume Salvini sa-si finanteze din aceste fonduri comune statul sau populist?Daca sunt acceptate datoriile comune, atunci nu se va mai putea intoarce roata. In acest caz, nordul Uniunii ar putea ajunge in situatia sa finanteze cu adevarat, pe termen lung, bugetele de stat ale sudului - un scenariu chiar imaginabil de destramare a UE.Peste 500 de miliarde de euro ar urma sa fie mobilizati initial, intr-un amestec de credite si garantii, pentru a acorda IMM-urilor europene imprumuturi ieftine, o modalitate de a permite plata salariilor angajatilor acestor firme si de a garanta tarilor comunitare acces la aproximativ 240 de miliarde de euro din fondul special care este Mecanismul European de Stabilitate.In comparatie, SUA au aprobat deja in prima faza 2.000 de miliarde de dolari pentru a-si repune pe picioare economia. Americanilor le este mai usor sa-si tipareasca singuri banii. Comparatia arata insa ca sumele initiale decise de UE nu vor fi de ajuns.Economistii prevad o recesiune adanca dupa pandemie si se intrec care mai de care sa prezica minusuri uriase Este clar ca va fi nevoie de sume foarte mari si ca tarile cele mai afectate vor necesita cel mai mult ajutor. Va fi nevoie cu adevarat de solidaritate. Trebuie discutat insa in saptamanile care urmeaza cum vor fi acordate si finantate sumele necesare, pentru ce perioada si in ce conditii.Tarile mai bogate nu vor refuza un fond de reconstructie post-coronavirus, pentru ca si ele sunt interesate sa beneficieze de el. Dar trebuie ca tarile membre sa ajunga voluntar la un acord iar, in acest sens, retorica Italiei si Spaniei trebuie sa se normalizeze.Nu poti sa le pui partenerilor pistolul la tampla si sa le ceri: "Ia sa fiti acum rapid solidari!" Este o atitudine care pericliteaza cooperarea in UE cel putin la fel de mult precum lipsa solidaritatii.