10 propuneri ale cetatenilor romani pentru reinventarea UE sunt supuse votului europenilor in cea mai mare consultare publica de pe continent

120.000 de romani au votat online in campania derulata in toate cele 27 de state membre UE

Acum,, urmand ca propunerile finale sa constituie, un document care va fisi inaintat ulteriorIn urma primei etape de propuneri si votare, domeniile predilecte ale interesului europenilor sunt, care au propussi au exprimat in totalpentru acestea.Trebuie oprita defrisarea padurilor din Europa.Trebuie sa se investeasca in educatie si cercetare.Trebuie ca produsele alimentare si industriale sa aiba aceeasi calitate in toate tarile Uniunii Europene.Trebuie implementat acelasi set de legi impotriva coruptiei in toata Europa.Trebuie sa am dreptul de a ma interna in orice spital din Uniunea Europeana, platit de Casa de Asigurari de Sanatate.Trebuie luate masuri pentru a preveni si stopa atentatele teroriste la nivelul Europei.Trebuie luate masuri urgente si radicale de oprire a poluarii mediului!Trebuie sa existe egalitate si echitate in ceea ce priveste drepturile si obligatiile tarilor membre ale UE!Trebuie implementat un program de reciclare a deseurilor in toate statele membre UE.Trebuie investit in autostrazi in tari ca Romania, pentru ca firmele straine sa vina aici si sa se echilibreze salariul pentru a nu emigra.Consultarea, organizata de catre platforma civica MAKE.org si de catre asociatia independenta CIVICO EUROPA, a fost lansata in 27 de tari si 24 de limbi, solicitand europenilor sa raspunda la intrebarea "".Rezultatele sunt publicate pe www.weeuropeans.eu , unde pot fi gasite cele mai votate 10 propuneri din fiecare tara.La nivel general, rezultatele au plasat mediul/dezvoltarea sustenabila in topul preocuparilor europenilor in majoritatea statelor membre.Printre teme se numara si lupta impotriva poluarii, deseurile alimentare si materiale, ambalajele din palstic, defrisarile, dar si reforma Politicii Agricole Comune, migratia, cercetarea, educatia si evaziunea.10 cele mai apreciate dintre acestea vor forma, care va fi prezentata la Congresul WeEuropeans din, in prezenta lui Antonio Trajani, Presedintele Parlamentului European, ai reprezentantilor europeni si ai societatii civile.