30 dintre cei mai cunoscuti intelectuali din lume ne cheama sa luptam pentru civilizatie: Vor sa ne distruga libertatile!

Ziare.

com

Printre cei care semneaza scrisoarea se numara si unii dintre cei mai cunoscuti, apreciati si premiati scriitori ai lumii, cum ar fi Salman Rushdie, Mario Vargas Llosa sau Herta Muller. Pe aceeasi voce, cu totii ii indeamna pe europeni sa ia atitudine si sa nu lase Europa - deja parasita de marii ei aliati - sa se inece in valuri de populism si sa dispara cu tot ceea ce a facut-o sa fie mareata.Iata scrisoarea celor 30 de intelectuali, publicata integral de The Guardian , se arata in scrisoarea celor 30.Iata lista completa a celor care semneaza scrisoarea: Vassilis Alexakis (Atena), Svetlana Alexievici (Minsk), Anne Applebaum (Varsovia), Jens Christian Grondahl (Copenhaga), David Grossman (Ierusalim), Agnes Heller (Budapesta), Ismail Kadare (Tirana), Gyorgy Konrad (Debretin), Antonio Lobo Antunes (Lisabona), Claudio Magris (Trieste), Ian McEwan (Londra), Adam Michnik (Varsovia), Herta Muller (Berlin), Ludmila Oulitskaia (Moscova), Rob Riemen (Amsterdam), Fernando Savater (San Sebastian), Roberto Saviano (Napoli), Eugenio Scalfari (Roma), Simon Schama (Londra), Peter Schneider (Berlin), Abdulah Sidran (Sarajevo), Leila Slimani (Paris), Colm Toibin (Dublin), Mario Vargas Llosa (Madrid) si Adam Zagajewski (Cracovia) .