Acord comercial istoric incheiat intre UE si America de Sud, dupa 20 de ani de negocieri

¿Sabias que un 28 de junio, hace exactamente 20 anos, Mercosur y la UE lanzaban formalmente las negociaciones para alcanzar el acuerdo estrategico que cerramos hoy? đŸ‘‰ https://t.co/gdNCy6pH8E pic.twitter.com/XWPRfd0VDK - Horacio Reyser (@HoracioReyser) 28 June 2019

Logramos cerrar el historico acuerdo Mercosur-UE tras mas de 20 anos de negociaciones. Es un hito que marca un antes y un despues, con potencial para transformar la matriz productiva nacional, incrementar el PBI y generar empleo y atraer inversiones. pic.twitter.com/70qVVGo9fj - Horacio Reyser (@HoracioReyser) 28 June 2019

Ziare.

com

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus ca este cel mai mare acord comercial incheiat de UE pana acum, in special in contextul tensiunilor cu SUA si China, relateaza BBC La randul sau, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat ca este un moment "istoric", acesta fiind "unul dintre cele mai importante acorduri comerciale din toate timpurile".Din Mercosur fac parte. Si Venezuela este stat membru, insa a fost suspendat in 2016, pe motiv ca nu indeplineste standardele de baza ale grupului.Acordul prevede, ceea ce va determina scaderea preturilor de import pentru consumatori, dar si cresterea exporturilor pentru companii din ambele tabere.Circa 800 de milioane de consumatori vor beneficia de acest acord, arata estimarile, prin urmare vorbim despre cea mai mare piata de desfacere pentru bunuri si servicii, relateaza BBC.Cele doua parti au inceput sa negocieze in 1999, dar discutiile au fost accelerate dupa ce a fost ales Donald Trump presedinte al SUA, in 2016. Ca rezultat, negocierile UE-SUA au fost inghetate.Intre timp, UE a ajuns la acorduri comerciale si cu Canada, Mexic si Japonia.BBC relateaza ca acest acord poate schimba semnificativ modul in care europenii fac afaceri in tari precum Brazilia - una dintre cele mai inchistate economii. Tarifele ridicate i-au tinut, istoric vorbind, pe competitorii europeni la distanta si au dezavantajat industriile nationale.Similar, fermierii sud-americani vor avea in sfarsit acces la pietele europene."Au fost negocieri lungi, grele, dificile, dar am spus de multe ori 'Suntem aproape'. Acum am ajuns acolo unde ne doream", a comentat Cecilia Malmstrom, comisarul european pentru Comert.Incheierea acordului a fost marcata de ropote de aplauze in Argentina: