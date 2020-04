Acord istoric in UE pentru a ajuta statele afectate de coronavirus: 500 de miliarde de euro

Ziare.

Franta, Germania, Italia, Olanda si Spania au ajuns joi seara la un acord asupra unui plan de sprijinire de 500 de miliarde de euro propus pentru a face fata consecintelor economice ale crizei coronaviruslui in zona euro, potrivit mai multor surse diplomatice.Cele cinci tari au ajuns la o intelege in special asupra conditiilor de acces la liniile de credit ale Mecanismului de Stabilitate European (MSE), Olanda renuntand aparent la impunerea unor criterii economice specifice."Reuniunea s-a incheiat in aplauzele ministrilor", a anuntat pe Twitter purtatorul de cuvant al presedintelui Eurogrupului.Ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, a salutat un "acord excelent" incluzand "500 de miliarde de euro disponibili imediat" si "un viitor fond de relansare".