Acordul comercial intre Uniunea Europeana si Vietnam a fost semnat de un ministru roman

Very pleased to sign our agreements with Vietnam today in Hanoi. This is a strong statement for open, rules-based trade and another important agreement for the EU in South East Asia. More details here: https://t.co/m9Em9px3dn pic.twitter.com/ue4enD2EsY - Cecilia Malmstrom (@MalmstromEU) June 30, 2019

"Semnarea celor doua acorduri cu Vietnamul transmite un semnal puternic privind angajamentul UE cu privire la promovarea comertului liber, bazat pe reguli, catre partenerii sai asiatici. Aceste acorduri aduc avantaje si oportunitati foarte mari pentru consumatorii, angajatii si companiile din UE si din Vietnam", a declarat ministrul.Stefan-Radu Oprea a participat la ceremonie in calitate de presedinte in exercitiu al Consiliului Afaceri Externe - Comert, alaturi de. In numele Vietnamului au semnat Tran Tuan Anh, ministrul Industriei si Comertului, si Nguyen Chi Dung, ministrul Planificarii si Investitiilor.ACL este unul dintre cele mai ambitioase acorduri comerciale incheiate de UE cu un stat in curs de dezvoltare si are ca scop. 65% din taxele la exporturile UE in Vietnam vor fi eliminate odata cu intrarea in vigoare, restul taxelor vamale fiind excluse treptat in decursul a 10 ani.Taxele vamale la exporturile vietnameze in UE vor fi eliminate in proportie de 71% odata cu intrarea in vigoare, restul taxelor urmand a fi excluse treptat, intr-o perioada de pana la 7 ani. Acordul de Comert Liber UE-Vietnam va reduce semnificativ barierele netarifare existente si vaa comertului cu servicii si a achizitiilor publice, in timp ce API va consolida protectia investitiilor UE in Vietnam."Acordul de comert liber UE-Vietnam este un acord de 'noua generatie' care contine prevederi importante referitoare la protectia proprietatii intelectuale, liberalizarea investitiilor si dezvoltarea durabila. Totodata, ACL-ul include angajamentele de implementare a standardelor Organizatiei Internationale a Muncii (precum libertatea de asociere si interzicerea muncii copiilor) si de implementare a conventiilor ONU privind lupta impotriva schimbarilor climatice sau protectia biodiversitatii", se precizeaza in comunicat.Negocierile dintre cele doua parti au debutat in iunie 2012 si au fost finalizate in decembrie 2015. In august 2018, UE si Vietnam au convenit asupra textelor finale ale ACL si API.Pe data de 25 iunie 2019, Consiliul UE a adoptat decizia de semnare a doua acorduri."Presedintia Romaniei a depus eforturi consistente astfel incat Consiliul sa finalizeze toate procedurile, iar semnarea celor doua acorduri sa fie posibila pana la sfarsitul lunii iunie 2019. Ca parte a mandatului semestrial, Romania a avut ca prioritate semnarea acestor doua Acorduri", se mai mentioneaza in comunicat.In urma avizului Curtii Europene de Justitie (CJUE) din mai 2017, Comisia a decis sa propuna doua acorduri separate si anume uncare contine domenii aflate in competenta exclusiva a UE si, prin urmare, necesita aprobarea Consiliului UE si a Parlamentului European in vederea intrarii in vigoare, si un, care va trebui sa treaca prin procedurile nationale de ratificare ale tuturor statelor membre UE inainte de intrarea in vigoare. Asadar, se prevede ca orizontul de timp pentru punerea in aplicare a acestui acord sa fie mult mai lung.Vietnam este cel de-al doilea partener comercial al UE din cadrul Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), dupa Singapore, cu un total de 47,6 miliarde de dolari pe an din comertul cu bunuri si 3,6 miliarde de dolari din comertul cu servicii.In timp ce stocurile UE de investitii in Vietnam sunt reduse, cu o valoare de 8,3 miliarde de euro in 2016, un numar din ce in ce mai mare de companii europene se stabilesc in aceasta tara pentru a acoperi regiunea Mekong. Principalele importuri ale UE din Vietnam includ echipamente de telecomunicatii, imbracaminte si produse alimentare. UE exporta in Vietnam masini si echipamente de transport, produse chimice si produse agricole.