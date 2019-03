Alegerile europene sunt amenintate de atacuri cibernetice din partea Rusiei

Ziare.

"Stim ca ei deja se pregatesc pentru a interfera in alegeri, iar noi ne pregatim, la randul nostru, pentru asta", a afirmat un diplomat european pentru sursa citata.Potrivit cotidianului preluat de Les Echos, expertii americani se tem si ei ca alegerile europene vor fi un test pentru dezvoltarea de strategii de influentare a viitoarelor alegerilor prezidentiale din Statele Unite.In orice caz, acestia au remarcat, in ultimele luni, o crestere a numarului de atacuri cibernetice provenind din Rusia si indreptate impotriva guvernelor, mijloacelor mass-media si altor asociatii din Europa.Potrivit lui Ben Read de la firma FireEye, specializata in securitatea informatica, principalele obiective au fost ministerele apararii si ale afacerilor externe din tarile membre NATO, precum si mass-media din Germania.Potrivit "Financial Times", miscarile nationaliste si de extrema dreapta din Europa joaca de asemenea un rol important in propagarea dezinformarii in retelele sociale.Bruxelles-ul si-a intarit sistemul de avertizare timpurie asupra dezinformarii, dar multi diplomati sunt sceptici cu privire la eficacitatea acestuia. In 2016, Uniunea Europeana, care nu detine un serviciu de informatii propriu, a format o asa-numita "celula hibrida" pentru a colecta informatii despre eventualele tentative de dezinformare sau atacuri cibernetice.Potrivit lui Fabrice Pothier de la "Comisia transatlantica pentru integritatea alegerilor", referendumul privind schimbarea numelui Macedoniei a fost un exemplu despre ceea ce se pregateste pentru alegerile europene din mai. Acolo sunt indicii serioase ca Rusia a platit demonstranti pentru a sustine campania de boicotare a votului.Este un nou tip de Razboi rece, iar in vremea asta Moscova acuza americanii ca ar folosi mijloace similare, in special in Ucraina.