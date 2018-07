Ambasadorii Frantei si Germaniei: Romania trebuie sa lase luptele interne. Pastrati linia progresului!

Ziare.

Cei doi au punctat, in timpul unei intalniri din cadrul Festivalului de Film si Istorii Rasnov - la care a participat si Hans Klemm, ambasadorul SUA (foto dreapta) - faptul ca Uniunea Europeana se confrunta, astazi, cu provocari atat din interior, cat si din exterior - terorism, imigratie, scepticism, incalcarea legilor internationale."Toate acestea creeaza un nou context. Avem de-a face cu surprize, dar ele sunt si ocazii. Ingrijorarea mea este?", s-a intrebat Michele Ramis (foto centru).Legat de imigratie, fenomen care a scazut in ultimii doi ani, Ramis a afirmat ca "a ramas o problema politica"."Presedintele Macron are o viziune puternica privind refondarea Europei, sa o faca mai puternica. Incearca sa implice, sa aduca, mai multi aliati", a adaugat ea.Franta si Germania, au spus cei doi, si-au luat angajamentul de a ajuta Romania in pregatirea preluarii presedintiei Consiliului UE."Credem ca presedintia CE ii va da Romaniei o noua perspectiva.. Va subestimati capacitatile si ocaziile. Mi-ar placea ca", a mai spus Ramis.De cealalta parte, Meier-Klodt a precizat ca "Alianta transatlantica si Uniunea Europeana nu trebuie considerate cuvenite,daca vrem sa mentinem ceea ce am obtinut si sa continuam sa dam forma lumii noastre, altfel, ii vom lasa pe altii sa ii dea forma".El a amintit, de asemenea, de provocarile la care este supusa UE: "Din perspectiva Europei, unele dintre cele mai importante. Noua politica 'America First' a presedintelui Trump, pentru Europa, trebuie luata in calcul drept o noua provocare. Acest principiu, de 'Me First', il gasim in toate tarile europene si este unul nou de care trebuie sa ne ocupam"."Nu trebuie sa ne pacalim. Nu este vorba doar de anumite figuri politice, care pot veni si pleca sau ramane, ci despre o miscare tectonica in societatea noastra, iar figurile politice sunt vizibile tocmai din acest motiv", a completat Meier-Klodt.Pentru Europa, 'unitatea nu este totul, dar fara unitate, totul este nimic', a parafrazat ambasadorul german o replica dintr-un film al lui Luchino Visconti. 'Vrem o anumita Europa, nu o forma fara fond'.", a indemnat el. "Rolul Romaniei nu trebuie supraapreciat. Romania are potential de a dobandi un rol crucial in aceasta ecuatie, ca tara fundamental europeana, fara polarizari. Mental, ea este amplasata in centrul Europei. Presedintia Consiliului Uniunii Europene ofera o ocazie unica, ati face bine sa nu o ratati", a completat el.Romania va prelua in ianuarie 2019, dupa 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, presedintia Consiliului UE pentru o perioada de sase luni.