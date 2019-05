Analiza The Guardian: Alegerile europene, sub amenintarea miscarilor populiste si extremiste

Ziare.

"In perspectiva scrutinului pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, partidele de extrema-dreapta sunt in ascensiune si ameninta sa modifice echilibrul de putere" in Uniunea Europeana, observa editorialistii Jon Henley, Angela Giuffrida si Kim Willsher, intr-un articol publicat in Tsub titlul "Tendinte spre extreme: clivajele puternice de pe harta politica a Europei".Atunci cand Matteo Salvini a vizitat ultima data oraselul italian Pesaro, pentru un eveniment organizat inaintea scrutinului regional din mai 2015, a fost atacat cu oua si rosii. Ester Principi, care se afla aproape de scena amplasata in Piata Poporului (Piazza del Popolo), s-a trezit in mijlocul protestului. "M-au stropit si pe mine", isi aminteste ea.Dupa patru ani, s-au schimbat multe.Ester Principi s-a aflat din nou in zona frontala, in aceeasi Piata, intr-o dimineata de mai, asteptandu-l pe cel numit acum cu simpatie de sustinatorii locali drept "capitanul". "Inainte nu era placut foarte mult, dar acum multi oameni il iubesc. El reprezinta cetatenii si ne apara", spune Ester Principi.Inaintea alegerilor europene catalogate drept o lupta pentru spiritul continentului intre principalele formatiuni proeuropene si partidele de extrema-dreapta, populiste si critice la adresa UE, inclusiv Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini, influentul vicepremier si ministru de Interne al Italiei a venit in campanie in regiunea Marche, situata in centrul tarii, care a fost un fief de stanga dupa al II-lea Razboi Mondial. Aici a gasit un public interesat.Prietenul lui Ester Principi este Antonio Alfieri, un fost membru al Partidului Democrat, inlaturat de la putere in iunie 2018 de Liga Nordului (extrema-dreapta) si de formatiunea antisistem Miscarea Cinci Stele (M5S) . Alfieri crede ca formatiunea de centru-stanga Partidul Democrat "nu se mai gandeste deloc la italieni", "indepartandu-se prea mult de cetateni".Sute de oameni au fost prezenti la discursul lui Matteo Salvini din Pesaro. Promitand redeschiderea spitalelor, combaterea traficului de droguri si acordarea de asistenta locativa si alte beneficii sociale in primul rand italienilor, iar apoi imigrantilor daca Liga Nordului va castiga alegerile locale programate in aceeasi zi cu scrutinul europarlamentar, Matteo Salvini a pledat si pentru apararea angajatilor din agricultura care in opinia sa sunt afectati puternic de "reglementarile europene".Au fost si grupuri care au opus rezistenta. Aproximativ 15 protestatari au intrerupt discursul lui Savini scandand "Uram Liga Nordului! Fascist! Mincinos!". Insa principala problema a contestatarilor lui Matteo Salvini este ca nu mai au niciun alt partid spre care sa isi indrepte sustinerea, nici pe plan local, nici la nivel european. Partidul Democrat nu este considerat << adevarata stanga >>, iar Miscarea Cinci Stele este prea ambivalenta. "Cand fascistii sunt in ascensiune, acest lucru se intampla pentru ca fortele politice de stanga sunt prea slabe", apreciaza Alessandro Admiri, unul dintre protestatari."Este vorba de un mesaj auzit nu doar in Italia, ci pe intregul continent. Intr-un recent sondaj electoral, Liga Nordului se afla pe primul loc, cu 30,9%, fata de doar 6,4% in precedentul scrutin din 2014, Miscarea Cinci Stele este creditata cu 24,9%, iar Partidul Democrat, de centru-stanga, cu 20,5%. In Marea Britanie, un sondaj al Institutului Opinium efectuat la comanda publicatiei The Observer, plaseaza pe primul loc in intentiile de vot Partidul Brexit, condus de Nigel Farage, cu 34%, cu 23% in plus fata de Partidul Conservator si cu 13% in fata Partidului Laburist", observa editorialistii.In alte zone din Europa, sondajele de opinie sugereaza ca partidele care critica UE ar putea deveni a doua forta politica din Parlamentul European, cu pana la 35% din cele 751 de locuri. Reprezentantii a trei formatiuni - Alternativa pentru Germania (AfD), Partidul Popular danez si Partidul Finlandezilor - au fost alaturi de Matteo Salvini la un eveniment electoral desfasurat in orasul Milano, unde s-a lansat Alianta Europeana peentru Popoare si Natiuni, o coalitie de partide care acorda prioritate natiunilor si pledeaza pentru limitarea imigratiei din care face parte si Miscarea Nationala a lui Marine Le Pen, precum si alte trei formatiuni."Analistii politici au dubii ca numeroasele partide suveraniste si critice la adresa UE din Europa, care impartasesc obiectivele transferului de putere in sarcina statelor membre si contracararii imigratiei, dar au de multe ori politici economice si sociale diametral opuse si abordari total diferite fata de relatiile cu Rusia, pot reusi sa formeze si sa mentina un grup europarlamentar coerent", subliniaza editorialistii.Spre deosebire de situatia din Marea Britanie, cei mai multi politicieni populisti din alte tari europene nu vor retragerea din Uniunea Europeana. In 2016, cel putin 15 partide pledau pentru organizarea de referendumuri privind apartenenta la Uniunea Europeana. In prezent, pledeaza mai degraba pentru o Uniune Europeana diferita, concentrata mai mult pe securitate, pe limitarea imigratiei si pe politici economice care sa acorde prioritate natiunilor."Dar, intr-un nou Parlament European fragmentat, in care atat Partidul Popular European (PPE), cat si grupul Socialistilor si Democratilor (S&D, centru-stanga) risca sa piarda un numar semnificativ de locuri cu efectul lipsei majoritatii parlamentare a << marii coalitii >> care este dominanta de mult timp, sigur ca potentialul fortelor eurosceptice de a configura viitorul Uniunii Europene este evident", observa editorialistii.In noua legislatura a Parlamentului European, "coalitiile de centru-dreapta si de centru-stanga vor fi mai mici, iar majoritatile vor fi mai greu de format. Drept efect, eurodeputatii populisti si eurosceptici vor putea configura agenda politica. De asemenea, este probabil ca ei sa obtina functii-cheie in Parlamentul UE, precum cele din conducerea comisiilor europarlamentare", explica Simon Hix, profesor la Scoala de Economie din Londra (London School of Economics).Prin aceasta noua influenta, acesti oameni probabil vor cere "politici mai restrictive in materie de refugiati si azil, alocarea de fonduri suplimentare pentru controlul frontierelor externe, acordarea de prerogative suplimentare guvernelor nationale in coordonarea deficitelor bugetare in zona euro si masuri comerciale mai protectioniste", apreciaza Simon Hix.