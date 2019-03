Antonio Tajani: Brexitul poate fi amanat doar cu cateva saptamani

Ziare.

Antonio Tajani a adaugat ca data Brexitului poate fi amanata cu doar cateva saptamani peste termenul stabilit, 29 martie.Parlamentarii britanici urmeaza sa voteze marti pentru a doua oara planul Brexit al premierului Theresa May . In cazul in care nu va trece planul sau, May a declarat ca parlamentarii vor putea vota miercuri si joi daca doresc ca Marea Britanie sa paraseasca UE fara acord, sau daca vor sa ceara o scurta amanare."Acum se pune problema de a evita cea mai mare greseala, un Brexit haotic fara aranjamente contractuale", a declarat Tajani in interviul ce urmeaza sa apara sambata in Germania Un astfel de Brexit dezordonat si fara acord ar fi un dezastru pentru economia britanica si ar afecta de asemenea UE, a spus Tajani, adaugand ca ar fi fericit daca Marea Britanie nu ar parasi UE.Oficialul european a mai opinat ca declaratia politica asupra Brexitului ar putea fi formulata ceva mai clar, dar a exclus schimbarea continutului acordului de retragere, in special prevederile referitoare la Irlanda de Nord."Sunt convins ca data iesirii poate fi amanata doar cu maximum cateva saptamani de la sfarsitul lunii martie pana la inceputul lunii iulie cel tarziu", a afirmat presedintele Parlamentului European.El a mai precizat ca Marea Britanie va trebui sa ofere un motiv pentru amanarea iesirii sale din UE, cum ar fi dorinta de a folosi acest timp suplimentar pentru a organiza noi alegeri sau un nou referendum."Ei au decis sa plece, este problema lor, nu a noastra", a adaugat Tajani.In opinia sa, iesirea Marii Britanii va descuraja alte tari sa paraseasca Uniunea."Trebuie sa schimbam Uniunea Europeana , dar trebuie sa ramanem impreuna", a sustinut presedintele Parlamentului European.