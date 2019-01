Austria cere Romaniei sa asigure o presedintie neutra a UE, inclusiv in chestiunea alocatiilor pentru copiii imigrantilor

Ziare.

Pentru o tara care exercita Presedintia Consiliului UE, "ar fi normal sa adopte pozitia unui coordonator onest si sa actioneze cat mai neutru posibil", a declarat Juliane Bogner-Strauss, ministrul austriac al Familiei, conform unui comunicat citat de site-ul DiePresse.com.Romania detine Presedintia Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019."Indexarea alocatiilor aduce mai multa corectitudine. In acest caz nu este vorba de salariu sau de asigurari sociale. Toti parintii primesc acelasi procentaj raportat la nivelul de trai si toti parintii din UE, din Spatiul economic european si din Elvetia sunt tratati egal", a argumentat Bogner-Strauss.Ministrul roman al Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat duminica seara, la Digi 24, ca indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti ai muncitorilor din Austria reprezinta un caz clar de discriminare, iar Guvernul ia in considerare sa se adreseze Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).Parlamentul austriac a adoptat legea privind indexarea alocatiilor pentru copiii din strainatate ai cetatenilor UE care lucreaza in Austria. Astfel, pentru cele mai multe state, inclusiv Romania, aceasta masura inseamna o reducere a sumelor platite, prin ajustarea la nivelul de trai din tarile comunitare unde traiesc acesti copii. Masura a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2019.Si Comisia Europeana a reactionat, luni, dupa ce Austria a decis diminuarea alocatiilor pentru copiii romanilor care muncesc in acest stat, aratand ca acestia trebuie sa primeasca "aceleasi beneficii, indiferent de nationalitatea lor sau de locul unde se afla copiii lor.