Austria se va opune prin veto cresterii contributiilor la bugetul UE, dupa Brexit

In timp ce Comisia Europeana vrea contributii de 1,11% din Venitul National Brut (VNB), tari mai conservatoare din punct de vedere fiscal precum Germania, Austria si Olanda vor un procent de maximum 1%."Daca va fi introdusa aceasta propunere, nu o vom sustine, si cred ca nici alti contributori neti din UE", a afirmt Kurz la postul austriac de radio Oe1, facand referire la grupul de tari care platesc la bugetul blocului comunitar mai mult decat primesc din finantarile UE.Totusi, liderul conservator austriac a adaugat ca negocierile sunt inca in desfasurare. "Sper ca ni se va prezenta o noua propunere pe care sa o putem accepta", a spus el.Plecarea din UE a Marii Britanii, care era un contributor net, va duce la diminuarea bugetului comun, intr-un moment in care au aparut noi prioritati, asa cum sunt migratia si schimbarile climatice.Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a convocat un summit special al liderilor din UE pentru 20 februarie pentru a discuta despre viitorul buget comun pentru perioada 2021-2027.Michel are programate pentru saptamana viitoare intalniri cu 16 sefi de stat si de guvern, inclusiv cu Kurz, pentru discutii separate despre buget.