Avertisment citit mai intai la Beijing si Moscova, si apoi la Bruxelles. UE strange randurile, dupa criza de solidaritate din Italia

Daca Uniunea Europeana va lasa Italia sa se prabuseasca, Europa nu-si va mai reveni, a avertizat ministrul francez de finante Bruno Le Maire, saptamana trecuta. Un avertisment care se afla deja pe masa Bruxelles-ului, dar care a fost citit mai intai la Moscova si Beijing.Dupa ce a esuat in a izola criza epidemica din capul locului, atunci cand, macar teoretic, riscul ca intreaga lume sa fie expusa era mic, China a demarat un proces masiv de damage control, declinat pe trei mari directii.Scenariul spitalului construit in trei zile a fost mai intai infuzat in presa occidentala, apoi intarit de la Moscova, care a anuntat ca a cerut sprijinul unor experti din China, care sa ii invete si pe rusi sa contruiasca cu o viteza inaccesibila, nu-i asa?, fragilelor puteri occidentale, unitati medicale.. Exact cand Occidentul cade si stat dupa stat se inchide, in incercarea de a limita raspandirea SARS-CoV2, China anunta redeschiderea Wuhan-ului (partiala) si stingerea focarului intern.E aici o nuanta deloc neglijabila si care ar putea fi folosita in narativul Beijing-ului in perioada urmatoare: deplasarea de la o problema originata in China, coronavirusul care face ravagii in lume a plecat din Wuhan, la o problema a Occidentului.De cateva zile, China anunta zero cazuri de Covid-19 de productie interna si un numar in crestere de cazuri de productie vestica, aduse din Europa.Deja in plan intern sunt diseminate teorii marginale, dar care au rolul de a fertiliza dezinformari, care spun ca SARS-Cov2 nu ar fi aparut in China, ci "plantat" cumva din exterior.Imaginile cu medicii chinezi coborand din avion, echipati deja din cap pana in picioare, pentru a-si ajuta colegii din Italia, decimati de SARS-CoV2 (in Italia sunt cateva mii de cadre medicale infectate) au facut si ele inconjurul lumii. Au urmat echipamentele medicale, costumele de protectie, mastile trimise de China pentru a ajuta Europa fragilizata si in deficit de solidaritate interna.Alaturi de China a stat Rusia, si ea gata sa acopere deficitul de solidaritate din interiorul UE, definit ca atare de presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, care i-a adus multumiri Chinei pentru sprijinul in lupta impotriva coronavirusului si a criticat Uniunea Europeana pentru lipsa de solidaritate.Nici Beijing-ul, nici Moscova nu joaca insa cartea facila si neconvingatoare a salvatorului, pentru ca vad tusele prea groase si nu le-ar folosi la nimic darea in vileag. Teza pe care au incurajat-o a fost aceea a dezbinarii europene si a abandonarii membrilor mai vulnerabili, o tehnica pe care Rusia o foloseste in mod traditional: specularea slabiciunilor si declinarea acestora in narative alternative.Sigur, mastile luate de Spania din China sunt ineficiente, scrie presa spaniola, iar Putin a trimis in Italia militari, nu medici care sa foloseasca in criza umanitara, pentru ca miza e cu totul in alta parte.Uniunea Europeana a primit, de buna-seama, monitorizarea agendei geopolitice si si-a pus in functiune mecanismele care fac din ea o comunitate, dar ii va trebui o poveste convingatoare si suficient de puternica pentru a inlatura povestea pe care China si Rusia o alimenteaza pe diferite paliere.Joi, deputatii europeni au sustinut si ei, in plen, necesitatea unei solidaritati europene puternice pentru a spriji cetatenii, iar Comisia Europeana a definit un set de masuri care sa ajute statele membre sa combata pandemia intr-un mod eficient si coordonat.