Belgia propune un nou mecanism de monitorizare a situatiei statului de drept in toate tarile UE

"Belgia propune introducerea unui mecanism de evaluare de catre omologi a situatiei statului de drept", a transmis Charles Michel joi prin Twitter "Fiecare dintre cele 27 de state se vor supune examinarii de catre restul tarilor membre. Aceasta evaluare va permite dezvoltarea in mod colegial, prin bune practici si corectarea problemelor", a explicat premierul Belgiei.Ideea intervine in contextul in care Comisia Europeana propune conditionarea acordarii fondurilor de coeziune de respectarea normelor statului de drept.Conform unor oficiali de la Bruxelles citati de Financial Times, Comisia Europeana vrea sa puna capat practicii acordarii fondurilor de coeziune doar pe baza cuantumului Produsului Intern Brut, introducand criterii noi, precum rata somajului in randul tinerilor, starea educatiei, situatia mediului, numarul de imigranti extracomunitari si dezvoltarea inovatiilor.Printre conditiile suplimentare introduse de Bruxelles ar putea sa figureze respectarea principiilor statului de drept, urmand sa apara si mai multe restrictii privind modul de utilizare a fondurilor comunitare primite.In prezent, Comisia Europeana foloseste Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) pentru evaluarea Romaniei si Bulgariei in domeniul sistemului judiciar si drepturilor civice.Liderii Germaniei si Frantei au pledat, la summitul informal desfasurat la Bruxelles, pentru conditionarea accesarii fondurilor UE de respectarea normelor statului de drept, a standardelor fiscale si in domeniul muncii, fiind propus si un buget destinat integrarii imigrantilor, spre nemultumirea tarilor est-europene.