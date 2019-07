Blocaj la Bruxelles: Liderii europeni nu s-au inteles cine sa ocupe principalele functii din UE. Mai incearca si marti

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h. - Preben Aamann (@PrebenEUspox) 1 July 2019

"Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a suspendat sedinta si s-a convenit ca ea sa fie reluata maine la ora 11:00 (ora 12:00, ora Romaniei, n.red.) ", a anuntat purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, Preben Aamann, pe Twitter.Cei 28 de lideri ai statelor membre ale UE au negociat duminica si luni, la Bruxelles, desemnarea viitorilor sefi pentru Comisia Europeana, Parlamentul European, Consiliul European, Banca Centrala Europeana si un Inalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, insa negocierile au esuat.Alegerile europarlamentare din 26 mai, la care au participat peste 200 de milioane de europeni, au complicat situatia in ceea ce priveste procesul de formare a unei majoritati la nivelul Parlamentului European, cel care va instala in functie presedintele Comisiei Europene si va stabili ocupantii pozitiilor cheie in constructia europeana.Spre deosebire de anii anteriori, de aceasta data nu mai vorbim doar despre doi parteneri de dialog importanti: PPE (care a obtinut cele mai multe mandate in urma alegerilor) si PES, ci de trei sau chiar patru, pentru formarea unei majoritati stabile, un cuvant greu de spus avandu-l noul grup politic Renew Europe, din care face parte si partidul lui Emmanuel Macron si care este condus de europarlamentarul roman Dacian Ciolos.Renew Europe o sustine pe Margrethe Vestager, comisar european pentru Concurenta si candidatul ALDE Europa la sefia Comisiei Europene.Insa, PPE a insistat sa il sustina pentru sefia Comisiei Europene pe Manfred Weber, presedintele grupului parlamentar din PE, dar negocierile purtate de cei 28 de lideri europeni au esuat duminica noaptea, tarziu, urmand sa fie reluate luni dimineata. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a suspendat summitul extraordinar care se desfasoara la Bruxelles pentru discutii bilaterale, conform Politico si ZDF.Criza a fost declansata de refuzul Partidului Popular European de a accepta, duminica, acordul de repartizare a functiilor de conducere din UE propus in cadrul summit-ului.Conform unor surse din interiorul negocierilor, PPE era dispus sa renunte la presedintia Comisiei Europene si sa sprijine candidatura social-democratului Frans Timmermans, cu conditia sa obtina atat presedintia Parlamentului European, pentru Manfred Weber, cat si pe cea a Consiliului European.In schimb, PPE a respins varianta care prevedea atribuirea Consiliului European unui liberal si desemnarea unui membru al PPE in functia de sef al diplomatiei europene.Presedintele actualului Parlament European, Antonio Tajani, a declarat duminica seara ca ar trebui respectata cutuma potrivit careia presedintele Comisiei Europene sa fie desemnat dupa metoda spitzenkandidat, asa cum s-a intamplat si in cazul lui Jean-Claude Juncker, actualul sef al CE, cu alte cuvinte, Manfred Weber, propunerea PPE sa fie respectata, pentru ca au castigat alegerile.