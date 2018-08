Box categoria pana cu greii propagandei

Ziare.

Nici Romania, dar nici Germania nu par sa fi interiorizat evidenta potrivit careia politica externa optima rezida intr-o politica interna salutara. Si realmente, nu parelnic, democratica.Intr-o capitala europeana zguduita de eforturile "eroice" ale lui Tudorel Toader de a scoate justitia romaneasca si pe procurorul general Lazar de sub jugul independentei si a-i plasa la discretia politica a infractorului conducand de facto guvernul Romaniei, seful diplomatiei germane s-a comportat estetic.Ca un balerin in magazinul de portelanuri amenintate de elefantii din Videle si din restul "padurii nebune", Heiko Maas a evoluat pe malurile Dambovitei cu o finete de-a dreptul memorabila.Ca invitat al Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane, organizata de MAE, in frunte cu batranul oficial securisto-ceausist care in 18 decembrie 89 mai afirma la Viena, potrivit jurnalistului Doru Braia, ca in Romania ar fi "pace si liniste", Maas s-a ferit, spre lauda sa, de nefacute retorice.S-a exprimat abil si la obiect. Nu si-a batut gazdele aprobator pe umeri. Si n-a tacut malc ca restul tovarasilor sai din familia aceluiasi partid socialist european din care fac parte si Dragnea, si PSD.. In fapt, dupa cum s-a exprimat el, "sa-l intareasca".Dar cum s-ar realiza oare acest deziderat? Prin perpetuarea independentei justitiei, necesare nu in ultimul rand avand in vedere ca Romania preia peste cateva luni presedintia Consiliului European. Pe care insa guvernantii romani tocmai o distrug bucata cu bucata.In replica, delicat si rafinat, cum ii sade bine unui educat diplomat apusean, caruia, desi de stanga, ii repugna mitocaniile bolsevice gen batutul hrusciovist cu tenisul in masa, Maas le-a sugerat amfitrionilor sai romani "". Si "".Nu s-o ingroape, ca sa-l traducem pe ministrul german in limbajul nediplomatilor. Guvernantii de la Bucuresti, a mai solicitat el, ar trebui sa contracareze si "polarizarea accelerata a societatii".In speta, ca sa-l traducem din nou, sa combata sciziunea dintre clasa politica PSD-ista si poporul care vrea un stat onest. Nu unul mafiot. Spre a contracara acest divort "al societatii", Maas crede ca guvernantii din subordinea lui Liviu Dragnea ar face bine sa accepte ajutor extern, intre careDe cata naivitate sa fie oare nevoie ca sa se considere ca il vor accepta? Atat si ar fi fost destul ca sa se conchida ca in anul centenar, Romania a regresat, sub Dragnea, din unghi occidental, la statutul de republica bananiera. In care domneste ceea ce Maas a numit "dublul standard".In fapt, in asemenea tari, imparat este minciuna. Iar baronii lui, dublul limbaj si ipocrizia. In Romania, toate acestea s-au vazut impinse, scabros, catre culmea indecentei lor.Totusi, Maas n-a considerat recomandabil sa le spuna lucrurilor pe nume. Desi le cunoaste bine. In fond, n-are cum sa nu stie ce stie si presa occidentala. De pilda Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sau jurnalistii polonezi citati de ziarul german. Potrivit lor, "".Sa nu fie el oare perfect edificat, ca ex-ministru al justitiei germane, in legatura cu agenda actualului ministru al justitiei de la Bucuresti? Cu teroarea si violentele puse in scena de autoritatile romane la 10 august curent? Cu iresponsabilitatea lor, in conditiile in care niciun ministru vinovat n-a demisionat? Si nimeni n-a fost arestat? Sa nu cunoasca el mobilul demiterii sefei DNA, Kovesi?Sau demararea tentativei de eliminare de la Parchet a Procurorului general Augustin Lazar? Sa-i fi scapat eforturile de amnistiere a marilor corupti de felul infractorului sef al PSD, pentru a carui izbavire de perspectiva gratiilor se fac si se desfac de ani de zile mai toate politicile guvernantilor din Bucuresti? Si atunci? Daca stie adevarul, oare ce beneficii ii vor fi aducand lui, Romaniei, Europei abordarea subtila, dantelata si rafinata a demersurilor brutale de torpilare a democratiei romanesti?Chiar admitand abilitatea manipularii oricaror critici externe, coapte in laboratoarele dezinformarii dragniote si putiniste, astfel incat spuza lor sa poata fi trasa pe turta ultranationalista, in fapt antiromaneasca, a regimului colportorilor de teorii paranoice ale statului paralel, se pune, acut, o intrebare:Sau poate coeziunii comunitare? Sa fim seriosi. Iar apoi cat de bine sa fie oare sa expui o diplomatie categoria pana unui meci de box pe viata si pe moarte cu greii propagandei securisto-KGBiste si ai duplicitatii cleptocratice? Nu e oare clar oricui ca numai tirania, extremistii, islamistii, oligarhii mafioti, tovarasii de felul celor care domnesc la Moscova, Bucuresti sau Ankaracare nu indraznesc sa-i confrunte la timp?Nu e clar ca, in loc de impaciuitorism, libertatea si apararea principiilor statului de drept au mare nevoie de tragerea la raspundere a celor vinovati pentru desfiintarea democratiei cu mijloace aparent democratice, iar nu de jena abordarii si condamnarii frontale si din timp a faradelegii, duplicitatii, a filistinismului nerusinat, a obscenitatii publice?Dublul limbaj si polarizarea societatilor care distrug, in prezent, Romania, afecteaza intreaga Europa. Si nu in ultimul rand o Germanie, redevenita, recent, la Chemnitz, scena unei gretoase vanatori rasiste de straini, declansata de o gloata extremista dupa ce imigranti din lumea araba au injunghiat, se pare, salbatic, un localnic, intensificand neincrederea tot mai ampla a societatii in imigratia musulmana.Si mefienta in autoritatile care au promovat-o. Precum si in presa. Ca asemenea evenimente si, nu in ultimul rand, inadecvata lor abordare prin exces de liberticida corectitudine politica in massmedia si in luarile de pozitie edulcorante ale politicienilor sunt mana cereasca pentru promotorii iliberalismului, e inutil de subliniat.Ci inseamna a reincarca din plin, cu adevar rostit pe fata, viata politica si mediatica. Inseamna a promova politicieni si ziaristi dintr-o bucata. Si a revitaliza astfel societatile europene si epuizatele democratii redaruindu-le o incredere, fara de care civilizatia se naruieste in barbarie.