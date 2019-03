Candidatul PPE la sefia Comisiei Europene va opri negocierile pentru aderarea Turciei la UE

Ziare.

Adresandu-se conservatorilor din landul german Bavaria, Weber a declarat, miercuri, ca "toata lumea doreste relatii bune cu Turcia, toata lumea doreste sa colaboram indeaproape", dar a adaugat: "daca voi ajunge presedintele Comisiei, voi da instructiuni birourilor din Bruxelles sa puna capat dialogului cu Turcia privind aderarea la Uniunea Europeana"."Turcia nu poate deveni membra a Uniunii Europene, sa spunem clar asta", a insistat el, in aplauzele colegilor din Uniunea Crestin Sociala (CSU), transmite Reuters.Guvernul de la Ankara considera in continuare aderarea la UE un obiectiv strategic, dar negocierile in acest sens incepute in 2004 sunt blocate de cativa ani.Reuters reaminteste ca, in octombrie 2018, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca ar putea supune la referendum candidatura tarii sale, despre care considera ca este afectata de prejudecatile impotriva musulmanilor.