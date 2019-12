Caruselul populistilor de dreapta din Europa

Ascensiunea din sondaje a democratilor suedezi

Formatiunea spaniola Vox, impotriva separatismului catalan

Partidul Popular danez, depasit la dreapta

Pentru ce mai trebuie Partidul Brexit?

FPO din Austria, inca in prapastie dupa scandalul Ibiza

Italia: Lega, in asteptare

Nu s-a mai intamplat asa ceva pana acum in politica suedeza: ultimele sondaje de opinie ii dau pe primul loc pe democratii suedezi, formatiune anti-imigratie, depasindu-i pe social-democrati, de "o vesnicie" principala forta politica a tarii.Motivul este, se pare, sporirea activitatii bandelor criminale, o problema cu care Suedia se confrunta de mai multe luni. Democratii suedezi acuza guvernul rosu-verde de inactiune.Democratii suedezi au fost multa vreme desconsiderati in politica suedeza, din cauza substratului lor. Dar partidul si-a schimbat imaginea odata cu venirea la conducerea sa a lui Jimmie Akesson, un tanar cu imagine de ginere simpatic.Formatiunea a inceput sa urce imediat dupa criza refugiatilor, in 2015, atunci cand Suedia a acceptat mai multi refugiati decat orice alta tara europeana, raportat la numarul de locuitori.La ultimele alegeri parlamentare din 2018, democratii suedezi au devenit a treia forta politica a tarii.La nivel local si regional, politicienii din partidele traditionale nu mai au nicio problema sa lucreze impreuna cu acest partid populist de dreapta. Este ceva ce AfD inca nu a reusit in Germania.Partidul Vox il omagiaza pe fostulsi este in favoarea coridelor, combate feminismul si casatoriile homosexuale, este impotriva imigrantilor africani.Faptul ca o astfel de formatiunea reactionara are sanse pe scena politica spaniola este o urmare directa a separatismului catalan.Spania a fost considerata multa vreme un bastion impotriva populismului de dreapta, in ciuda crizei refugiatilor. De la disputa apriga pro si contra independentei catalane, Vox a devenit portavocea pozitiei care refuza orice concesii separatistilor.La alegerile parlamentare din noiembrie, Vox a primit 15% din voturi, devenind a treia forta politica a Spaniei.Premierul socialist Pedro Sanchez este acuzat de tanarul sef al Vox Santiago Abascal de tradarea patriei. Acesta din urma nu este multumit nici macar de pozitia Partidului Popular, formatiunea conservatoare a Spaniei.Vox a fost creat la sfarsitul lui 2013 de fosti membri ai Partidului Popular. La fel ca in Germania cu AfD, nimeni din parlamentul spaniol nu vrea sa colaboreze cu Vox. Dar crearea unei coalitii de guvernare la Madrid este tot mai dificila.Partidul Popular danez nici macar nu trebuie sa guverneze. Opiniile sales-au raspandit in toata scena politica a tarii, inclusiv la social-democrati.Acestia din urma au fost in campania electorala de vara trecuta la fel, daca nu chiar mai aprigi decat popularii pe tema migratiei - strategie prin care au reusit sa invinga guvernarea conservator-liberala de pana atunci. Partidul Popular s-a prabusit insa de la 21% la 9%.Fostul sef al social-democratilor germani Sigmar Gabriel si-a sfatuit partidul sa urmeze acelasi exemplu in Germania: o pozitie mai dura in politica de migratie, combinata cu o orientare mai puternica spre stanga in politica sociala ar fi strategia ideala.Alti lideri ai formatiunii germane SPD se distanteaza insa de colegii lor danezi. Social-democratii danezi au sustinut in campania electorala rezolvarea cererilor de azil in afara UE si legarea acordarii ajutoarelor de dezvoltare de disponibilitatea tarilor care le primesc de a reprimi solicitantii de azil respinsi.Niciun alt partid populist de dreapta european nu a suferit o ascensiune atat de rapida, urmata de o prabusire la fel de rapida ca Partidul Brexit din Marea Britanie.Infiintat la inceputul acestui an, partidul a obtinut la alegerile europene din mai cele mai multe mandate britanice in Parlamentul European. Le-a invins astfel fara drept de apel pe formatiunile britanice traditionale - conservatori si laburisti.Numele partidului reprezinta si programul sau politic: formatiunea vrea un Brexit cat mai rapid, dupa tergiversarile interminabile ale guvernelor conservatoare de dupa referendumul din iunie 2016.Dar Partidul Brexit l-a subestimat pe premierul conservator Boris Johnson. Acesta a dorit de asemenea o parasire cat mai rapida a UE, dar a fost nevoit sa solicite la randul sau o amanare iar acum se prezinta in fata electoratului la alegerile anticipate din 12 decembrie. Si pare favorit la victorie: sondajele il dau pe primul loc cu 40% din voturi, in timp ce Partidul Brexit ar obtine mai putin de 5%, chiar 2% in anumite sondaje. Acest partid a devenit practic superfluu.Seful anterior al FPO s-a prabusit de pe scena politica austriaca tocmai din cauza temei sale favorite - coruptia. Heinz-Christian Strache a aparut intr-o inregistrare video facuta pe ascuns la Ibiza in care ii promitea avantaje nepoatei unui oligarh rus.Strache a demisionat si coalitia dintre Partidul Popular conservator si populistii de dreapta s-a destramat. Dar austriecii au apreciat aceasta alianta, in principal datorita pozitiei ei dure pe teme ca migratia si securitatea interna.FPO a primit la alegerile parlamentare de la sfarsitul lui septembrie factura pentru scandalul inregistrarii din Ibiza si a pierdut 10 procente, ajungand la 16% - tot mult, comparat cu AfD in Germania.Dar cancelarul austriac Sebastian Kurz negociaza acum ecologistii formarea unei noi coalitii. Kurz spune insa ca negocierile sunt grele si rezultatul nesigur.Matteo Salvini, fostul ministru de Interne al Italiei si sef al populistilor de dreapta din formatiunea Lega, devenise prea sigur de el insusi. In august, el a provocat caderea coalitiei de guvernare cu Miscarea Cinci Stele si a pariat pe alegeri anticipate.In sondaje, Lega era deja peste Cinci Stele, desi in coalitia de la Roma Lega era partenerul mai mic. Dar planul lui Salvini a esuat, dupa ce Miscarea Cinci Stele a format o noua coalitie de guvernare cu social-democratii din PD. Consecinta a fost relaxarea politicii migrationiste, extrem de restrictiva sub Salvini.Acesta spera insa la o revenire: actualul guvern este divizat. Iar Lega conduce in sondaje cu 33%, mult peste PD (19%) si Cinci Stele (17%). Lega a castigat clar alegerile regionale din Umbria.Se pare ca este doar o chestiune de timp, pana la urmatoarele alegeri parlamentare, pana cand Lega va reveni la guvernare, de data aceasta ca partener principal in viitoarea coalitie.