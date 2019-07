CE a deschis anul trecut 31 de cazuri noi impotriva Romaniei pentru nepunerea in aplicare a legislatiei UE

Ziare.

In 31 decembrie 2018, Romania avea 59 de cazuri deschise, dintre care 34 pentru neindeplinirea la timp a obligatiilor de transpunere, 20 pentru transpunere incorecta si/sau necorespunzatoare a directivelor, respectiv 5 pentru incalcari ale regulamentelor, tratatelor si deciziilor.Raportul anual pentru 2018 indica o usoara crestere (cu 0,8%) a procedurilor de constatare a neindeplinirii obligatiilor (1.571) comparativ cu anul 2017 (1.559 de cazuri)."Astfel, dupa ce in 2016 a atins un maxim raportat la ultimii cinci ani, numarul de proceduri a inceput sa se stabilizeze, in 2018 reducandu-se cu 5% fata de 2016. Printre principalele domenii de politica vizate s-au numarat aspecte legate de mediu, mobilitate si transporturi, precum si de piata interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri.De fiecare data cand dreptul UE nu este aplicat corect, cetatenii si intreprinderile nu isi pot exercita drepturile si nu au acces la beneficiile conferite de legislatia UE", se arata in comunicat.In domeniul mediului, de exemplu, Comisia a continuat sa ia masuri pentru a asigura respectarea deplina a Directivei privind calitatea aerului in ceea ce priveste valorile limita ale PM10 si ale dioxidului de azot (NO2), precum si sistemele de monitorizare din intreaga UE.Incepand cu anul 1984, in urma unei solicitari formulate de Parlamentul European, Comisia prezinta un raport anual privind monitorizarea aplicarii dreptului UE in cursul anului precedent. Parlamentul European adopta apoi o rezolutie privind raportul Comisiei.In mod prioritar, Comisia vizeaza problemele in cazul carora actiunile sale de asigurare a respectarii legii pot avea un impact real si pot ajuta cetatenii si intreprinderile.