Ce inseamna pentru Popularii Europeni alegerea lui Donald Tusk la sefia partidului - Interviu

Popularii europeni si-au desemnat un nou presedinte, pe Donald Tusk. Trebuie sa spunem ca a fost singurul candidat la presedintia PPE. A propos, inseamna asta ceva? De ce nu l-a contracandidat nimeni, e o cutuma in PPE sau asa a fost sa fie?

Donald Tusk este controversat in Polonia, s-a aflat in situatia Laurei Codruta Kovesi, cand Polonia s-a opus prelungirii mandatului in fruntea Consiliului European. E si un mesaj simbolic, o validare a lui Tusk din partea colegilor populari?

Regimul politic din Polonia a fost subiectul unei rezolutii la nivel european si sunt numeroase critici si denuntari ale abuzurilor de putere de la Varsovia. Aceasta functie pe care o castiga Tusk, in opozitie fata de PiS, va conta acasa, in urmatoarele alegeri, poate cele prezidentiale?

S-a vorbit dupa alegerile europene despre nereprezentarea Estului in top job-urile europene. Ma intreb daca alegerea lui Tusk e contabilizata la aceasta reprezentare si daca exista aici un mesaj si pentru Emmanuel Macron, cel care a stricat practic jocurile popularilor si socialistilor europeni.

Pentru ca vorbim despre teme europene, ce sanse dati echipei von der Leyen sa primeasca votul Parlamentului European? A fost un proces lung si destul de vulnerabil.

Ziare.

com

Este aceasta o deschidere spre Est, un mesaj dat statelor din fostul spatiu ex-comunist sau mai degraba PPE avea nevoie de o figura politica puternica si recognoscibila?Numindu-l pe Tusk in fruntea familiei lor politice, PPE, in mare parte dominat de crestin-democratii Angelei Merkel, chiar daca ea insasi este in pierdere de viteza, incearca sa-si arate "muschii", scrie AFP, in special in relatia cu Emmanuel Macron, foarte prezent in prim-planul scenei europene. Ca si lidera germana, a carei limba o vorbeste, Tusk si-a trait prima parte a existentei intr-o tara comunista aflata sub jugul sovietic, de unde o mare suspiciune fata de Rusia.Intr-un discurs remarcat pe 13 noiembrie la Bruges, el a luat deschis pozitie impotriva lui Emmanuel Macron, un "prieten foarte drag". Intr-o replica adresata presedintelui francez, care a afirmat ca doreste o apropiere a UE de Moscova, Donald Tusk a pledat cu claritate pentru o pozitie "ferma" fata de Rusia.El a avertizat Franta si in legatura cu extinderea UE. "Nu putem avea o Europa suverana fara Balcani stabili, integrati cu restul continentului".In Polonia, mandatul de prim-ministru al lui Tusk a fost marcat de catastrofa aeriana de la Smolensk, in care a murit, pe 10 octombrie 2010, presedintele Lech Kaczynski, fratele geaman al lui Jaroslaw, actualul premier de la Varsovia. Acesta a incercat in van sa impiedice alegerea lui Tusk la presedintia Consiliului European, unul dintre posturile cheie ale UE.L-am rugat pe, pana de curand europarlamentar, sa comenteze semnificatiile alegerii lui Donald Tusk la presedintia PPE.Tusk e al saselea presedinte al PPE. Trei dintre predecesorii sai - belgienii Leo Tindemans (1976-1985) si Wilfried Martens (1990-2013), ca si luxemburghezul Jacques Santer (1987-1990) - au fost numiti in fruntea PPE cand erau premieri in tarile lor. Ceilalti doi - olandezul Piet Bukman (1985-1987) si Joseph Daul (2013-2019) - nu au condus niciodata guverne.Daul a fost, in schimb, liderul fractiunii populare din Parlamentul European si a primit de la Martens misiunea de a continua la carma PPE, apoi a fost formal ales drept lider al acestei formatiuni politice europene.Donald Tusk devine liderul celui mai mare partid european, dupa ce a fost premier in Polonia si, mai ales, dupa ce a asumat, in ultimii cinci ani, presedintia Consiliului European.Tusk a devenit presedintele Consiliului European in 2014. Dupa doi ani si jumatate, confirmarea mandatului sau in fruntea acestei institutii-cheie a fost contestata de guvernul conservator de la Varsovia. Aici ar fi o oarecare asemanare cu Laura Codruta Kovesi. Sa reamintim, totusi, ca fosta sefa a DNA nu a fost propulsata in functia de la Bruxelles de propria tara, ci a candidat individual.Pe de alta parte, in 2017, cand mandatul lui Tusk a fost prelungit cu doi ani si jumatate, toate celelalte 27 de state-membre au trecut peste obiectia Poloniei, care trimisese un adversar pentru Tusk, si anume Jacek Saryusz-Wolski: culmea e ca acesta era, in clipa desemnarii, vicepresedinte al PPE. A fost exclus de propria familie politica si Tusk a fost confirmat.In ultimul an, PPE e in scadere: fractiunea parlamentara avea, cand eu am parasit PE, 215 membri, acum mai are 182. Avea nevoie, de aceea, de o figura cunoscuta la scara europeana si care sa aiba experienta politica.Nu-mi dau seama ce planuri are Donald Tusk. La alegerile europene din mai, partidul sau s-a aliat cu socialistii ca sa poata concura cu conservatorii din PiS. Nu a fost o idee de succes. E posibil ca Tusk sa caute mai degraba un parcurs european decat unul national.Reprezentarea Estului a fost judecata luand in seama pozitiile din instiutiile europene - PE, Comisie, Serviciul de Actiune Externa, Consiliul European. Alegerea unui polonez in fruntea celei mai importante federatii de partide din UE tine de o logica de partid, nu de una institutionala.PPE nu e prima familie care alege un estic in fruntea ei. Bulgarul Stanisev, si el fost premier la el acasa, e de mai multi ani "carmaciul" socialistilor. Banuiti probabil ca-l simpatizez pe Tusk, nu pe Stanisev, dar adevarul e ca popularii s-au deschis catre Est dupa ce altii au facut-o.Macron e certat degeaba. El a sustinut in fruntea unei fractiuni din PE un roman, pe Dacian Ciolos. Nu presedintele francez e de vina ca la sefia Parlamentului European a ajuns un italian; postul le-ar fi revenit romanilor, daca aveau pe cineva pregatit. Dar daca pesedistii s-au dus cu Grapini...Formarea Comisiei a fost complicata de trei factori. Primul e schimbarea unor guverne: Italia si Romania au ajuns sa aiba comisari din partide care nu erau la putere cand Ursula von der Leyen era aleasa sa dirijeze Comisia Europeana. As adauga si incertitudinile referitoare la Brexit, care au creat impresia ca UE pierde busola politica.In al doilea rand, lucrurile au mers greu fiindca au fost trimisi la Bruxelles candidati care aveau probleme de integritate. Trei au picat si inlocuirea a durat.In fine, cel mai important lucru e ca s-a trecut in PE de la o majoritate bicolora (PPE si socialisti) la una tricolora, cele doua grupuri fiind silite sa-si asocieze grupul Renew Europe, condus de Dacian Ciolos.A durat ceva pana ce popularii si socialistii au realizat ca Renew Europe e parte, nu spectator. Ursula von der Leyen va trece de votul din PE, fiindca acordul tripartit PPS-S&D-RE e functional. Nimeni nu vrea sa amane investirea dupa 1 ianuarie 2020.