Comisia Europeana decide daca se renunta la trecerea de la ora de vara la cea de iarna

Ziare.

com

Mai mult de 80% dintre cetatenii Europei doresc sa fie anulata aceasta practica si sa fie mentinuta ora de vara pe tot parcursul anului, a declarat Juncker pentru un post de televiziune german, adaugand ca va pune in dezbatere acest aspect cu comisarii europeni, relateaza Reuters."Vom decide acest lucru astazi. Milioane de oameni... cred ca ora de vara ar trebui mentinuta tot anul", a spus Juncker.Orice schimbare trebuie sa fie aprobata de toate guvernele nationale si de Parlamentul European pentru a deveni lege.Actuala lege prevede ca cetatenii din toate cele 28 de state membre UE sa isi mute ceasurile cu o ora inainte in ultima duminica din luna martie si sa revina la ora de iarna in ultima duminica din octombrie.Finlanda, tara cu cea mai nordica capitala, a cerut ca in acest an UE sa inceteze practica, despre care criticii spun ca poate provoca probleme de sanatate pe termen lung, in special in randul copiilor mici si al persoanelor in varsta.Cercetarile au aratat ca schimbarea orei intrerupe programele de somn si poate afecta productivitatea la locul de munca.